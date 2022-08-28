https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-bakan-kocadan-tepki-1060480211.html
Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki
Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki
İstanbul Bayrampaşa'da sireni çalan ambulansa minibüs şoförü yol vermedi. O anlar ambulansın içinden kaydedildi. Yol vermeyen sürücüye Sağlık Bakanı Fahrettin... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T06:22+0300
2022-08-28T06:22+0300
2022-08-28T06:22+0300
türkiye
ambulans
trafik
fahrettin koca
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Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen sürücüyü, ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücüye seslenen Koca, "Daha acil olan neydi?" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220801/112-ambulansina-saldiri-60-kez-taslamis-1059366780.html
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ambulans, trafik, fahrettin koca
ambulans, trafik, fahrettin koca
Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki
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İstanbul Bayrampaşa'da sireni çalan ambulansa minibüs şoförü yol vermedi. O anlar ambulansın içinden kaydedildi. Yol vermeyen sürücüye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki gösterdi.
Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.
Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen sürücüyü, ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücüye seslenen Koca, "Daha acil olan neydi?" dedi.