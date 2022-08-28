https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-bakan-kocadan-tepki-1060480211.html

Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki

Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki

İstanbul Bayrampaşa'da sireni çalan ambulansa minibüs şoförü yol vermedi. O anlar ambulansın içinden kaydedildi. Yol vermeyen sürücüye Sağlık Bakanı Fahrettin... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T06:22+0300

2022-08-28T06:22+0300

2022-08-28T06:22+0300

türkiye

ambulans

trafik

fahrettin koca

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Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen sürücüyü, ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücüye seslenen Koca, "Daha acil olan neydi?" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220801/112-ambulansina-saldiri-60-kez-taslamis-1059366780.html

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ambulans, trafik, fahrettin koca