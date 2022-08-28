https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-koca-acikladi-saglik-calisanlari-alacaklari-tesvik-miktarini-yarin-ogrenebilecek-1060502096.html

Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T23:09+0300

2022-08-28T23:09+0300

2022-08-28T23:09+0300

türkiye

sağlık çalışanı

teşvik

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-koca-ek-odeme-almayan-hekim-veya-saglik-calisani-personel-kalmayacak-1060479832.html

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sağlık çalışanı, teşvik, fahrettin koca