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https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-koca-acikladi-saglik-calisanlari-alacaklari-tesvik-miktarini-yarin-ogrenebilecek-1060502096.html
Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T23:09+0300
2022-08-28T23:09+0300
türkiye
sağlık çalışanı
teşvik
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-koca-ek-odeme-almayan-hekim-veya-saglik-calisani-personel-kalmayacak-1060479832.html
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sağlık çalışanı, teşvik, fahrettin koca
sağlık çalışanı, teşvik, fahrettin koca

Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

23:09 28.08.2022
© AABolu- Hastane- Acil
Bolu- Hastane- Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kullandı.
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca: Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak
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