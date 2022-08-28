https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-koca-ek-odeme-almayan-hekim-veya-saglik-calisani-personel-kalmayacak-1060479832.html

Bakan Koca: Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak

Bakan Koca: Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak” dedi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T01:45+0300

2022-08-28T01:45+0300

2022-08-28T01:45+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

sağlık personeli

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir” ifadelerini kullandı.

türkiye

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sağlık bakanlığı, sağlık personeli, fahrettin koca