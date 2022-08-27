https://sputniknews.com.tr/20220827/tekirdagda-yildirim-isabet-eden-coban-hayatini-kaybetti-1060456841.html
Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T02:01+0300
2022-08-27T02:01+0300
2022-08-27T02:01+0300
türkiye
tekirdağ
yıldırım
çoban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059233025_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aa5f499959186fb51ca529bbfc7ff8da.jpg
İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/eskisehirde-yildirim-isabet-eden-ormanda-yangin-1060336858.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059233025_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ad036497fc22820667216fb94af0fca9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, yıldırım, çoban
tekirdağ, yıldırım, çoban
Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Abone ol
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.