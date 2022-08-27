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Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T02:01+0300
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tekirdağ
yıldırım
çoban
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İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/eskisehirde-yildirim-isabet-eden-ormanda-yangin-1060336858.html
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tekirdağ, yıldırım, çoban
tekirdağ, yıldırım, çoban

Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

02:01 27.08.2022
© AAYıldırım
Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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