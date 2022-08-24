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Eskişehir'de yıldırım isabet eden ormanda yangın
Eskişehir'de yıldırım isabet eden ormanda yangın
Eskişehir’in İnönü ilçesindeki karaçam ormanında, yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dekarlık alan zarar... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T16:25+0300
2022-08-24T16:42+0300
orman yangını
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Eskişehir’in İnönü ilçesi Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı.Ormandan yükselen yoğun dumanları görenler, İnönü Orman İşletme Şefliği’ne bilgi verdi. Alevlere 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su takviyesi yaptı.Orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220821/manisada-orman-yangini-cikti-1060214264.html
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orman yangını, eskişehir
orman yangını, eskişehir

Eskişehir'de yıldırım isabet eden ormanda yangın

16:25 24.08.2022 (güncellendi: 16:42 24.08.2022)
© DHAEskişehir'de yıldırım isabet eden ormanda yangın
Eskişehir'de yıldırım isabet eden ormanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© DHA
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Eskişehir’in İnönü ilçesindeki karaçam ormanında, yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dekarlık alan zarar gördü.
Eskişehir’in İnönü ilçesi Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı.
Ormandan yükselen yoğun dumanları görenler, İnönü Orman İşletme Şefliği’ne bilgi verdi. Alevlere 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su takviyesi yaptı.
Orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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