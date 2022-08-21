https://sputniknews.com.tr/20220821/manisada-orman-yangini-cikti-1060214264.html

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T19:38+0300

2022-08-21T19:38+0300

2022-08-21T19:40+0300

manisa

orman yangını

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060214118_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_64f36cbe0cff150cec48e5f4e6b2b407.jpg

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220820/muglada-orman-yangini-1060179912.html

manisa

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manisa, orman yangını