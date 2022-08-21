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https://sputniknews.com.tr/20220821/manisada-orman-yangini-cikti-1060214264.html
Manisa'da orman yangını çıktı
Manisa'da orman yangını çıktı
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T19:38+0300
2022-08-21T19:40+0300
manisa
orman yangını
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Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/muglada-orman-yangini-1060179912.html
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manisa, orman yangını
manisa, orman yangını

Manisa'da orman yangını çıktı

19:38 21.08.2022 (güncellendi: 19:40 21.08.2022)
© İHAManisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde orman yangını
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.
Muğla'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
TÜRKİYE
Muğla'da orman yangını
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