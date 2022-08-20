https://sputniknews.com.tr/20220820/muglada-orman-yangini-1060179912.html
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T17:35+0300
2022-08-20T17:35+0300
2022-08-20T17:41+0300
türkiye
orman yangını
fethiye
muğla
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ile müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan drone ile görüntülendi. Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale yangın büyümeden söndürüldü.Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.
türkiye
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orman yangını, fethiye, muğla
orman yangını, fethiye, muğla
Muğla'da orman yangını
17:35 20.08.2022 (güncellendi: 17:41 20.08.2022) Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ile müdahale etti.
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan drone ile görüntülendi.
Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.