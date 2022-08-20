https://sputniknews.com.tr/20220820/muglada-orman-yangini-1060179912.html

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T17:35+0300

2022-08-20T17:35+0300

2022-08-20T17:41+0300

türkiye

orman yangını

fethiye

muğla

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ile müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan drone ile görüntülendi. Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale yangın büyümeden söndürüldü.Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.

türkiye

fethiye

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orman yangını, fethiye, muğla