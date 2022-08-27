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Sırbistan: Giriş belgeleriyle ilgili anlaşma Kosova’da barışı korudu
Sırbistan: Giriş belgeleriyle ilgili anlaşma Kosova’da barışı korudu
Sırbistan hükümetinin Kosova’dan sorumlu yetkilisi Petar Petkovic, Sırbistan’da verilen kimliklerle Kosova’ya giriş çıkışlara ilişkin bugün sağlanan anlaşmanın... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-27T21:52+0300
dünya
kosova
sırbistan
avrupa birliği
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Petkovic, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kararlı diplomatik çabaları sayesinde bugün Avrupa Birliği’nden (AB) gereken garantileri aldık ve dolaşım özgürlüğü ile Sırp belgeleri konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Kosova ve Metohija'da barış ve istikrarı sağladık ve İbar Nehri'nin güneyinde ve kuzeyindeki Sırplar için Sırp kimliklerini koruduk" ifadelerini kullandı.Bu anlaşmayla Sırbistan’ın Kosova’daki varlığını koruduklarını kaydeden Petkovic, “İbra’nın güneyinde ve kuzeyinde istisnasız her bir Sırp, normal ve sorunsuz bir şekilde yaşayabilecek, çalışabilecek, seyahat edebilecek ve idari geçiş noktalarından geçebilecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220827/ab-kosova-ile-sirbistan-giris-cikislar-konusunda-anlasmaya-vardi-1060475496.html
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kosova, sırbistan, avrupa birliği
kosova, sırbistan, avrupa birliği

Sırbistan: Giriş belgeleriyle ilgili anlaşma Kosova’da barışı korudu

21:52 27.08.2022
© AFP 2022Sırbistan polisi
Sırbistan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022
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Sırbistan hükümetinin Kosova’dan sorumlu yetkilisi Petar Petkovic, Sırbistan’da verilen kimliklerle Kosova’ya giriş çıkışlara ilişkin bugün sağlanan anlaşmanın bölgede barışı koruduğunu ve Kosovalı Sırplara hareket özgürlüğü sağladığını söyledi.
Petkovic, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kararlı diplomatik çabaları sayesinde bugün Avrupa Birliği’nden (AB) gereken garantileri aldık ve dolaşım özgürlüğü ile Sırp belgeleri konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Kosova ve Metohija'da barış ve istikrarı sağladık ve İbar Nehri'nin güneyinde ve kuzeyindeki Sırplar için Sırp kimliklerini koruduk" ifadelerini kullandı.
Bu anlaşmayla Sırbistan’ın Kosova’daki varlığını koruduklarını kaydeden Petkovic, “İbra’nın güneyinde ve kuzeyinde istisnasız her bir Sırp, normal ve sorunsuz bir şekilde yaşayabilecek, çalışabilecek, seyahat edebilecek ve idari geçiş noktalarından geçebilecek” dedi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
DÜNYA
AB: Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
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