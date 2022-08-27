https://sputniknews.com.tr/20220827/sirbistan-giris-belgeleriyle-ilgili-anlasma-kosovada-barisi-korudu-1060475920.html

Sırbistan: Giriş belgeleriyle ilgili anlaşma Kosova’da barışı korudu

Sırbistan: Giriş belgeleriyle ilgili anlaşma Kosova’da barışı korudu

Sırbistan hükümetinin Kosova’dan sorumlu yetkilisi Petar Petkovic, Sırbistan’da verilen kimliklerle Kosova’ya giriş çıkışlara ilişkin bugün sağlanan anlaşmanın... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T21:52+0300

2022-08-27T21:52+0300

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Petkovic, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kararlı diplomatik çabaları sayesinde bugün Avrupa Birliği’nden (AB) gereken garantileri aldık ve dolaşım özgürlüğü ile Sırp belgeleri konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Kosova ve Metohija'da barış ve istikrarı sağladık ve İbar Nehri'nin güneyinde ve kuzeyindeki Sırplar için Sırp kimliklerini koruduk" ifadelerini kullandı.Bu anlaşmayla Sırbistan’ın Kosova’daki varlığını koruduklarını kaydeden Petkovic, “İbra’nın güneyinde ve kuzeyinde istisnasız her bir Sırp, normal ve sorunsuz bir şekilde yaşayabilecek, çalışabilecek, seyahat edebilecek ve idari geçiş noktalarından geçebilecek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220827/ab-kosova-ile-sirbistan-giris-cikislar-konusunda-anlasmaya-vardi-1060475496.html

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