https://sputniknews.com.tr/20220827/ab-kosova-ile-sirbistan-giris-cikislar-konusunda-anlasmaya-vardi-1060475496.html
AB: Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
AB: Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ile Sırbistan'ın giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T20:38+0300
2022-08-27T20:38+0300
2022-08-27T20:38+0300
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kosova
josep borrell
anlaşma
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan ve Kosova arasında artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Borrell, AB arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında iki ülke arasında anlaşmanın sağlandığını belirterek, "Sırbistan, Kosova kimliği taşıyanlar için giriş- çıkış belgelerini kaldırmayı kabul etti ve Kosova'da Sırp kimlik sahipleri için bu belgeleri istemeyeceğini açıkladı. Kosovalı Sırplar ve diğer tüm vatandaşlar, kimlik kartlarını kullanarak Kosova ve Sırbistan arasında serbestçe seyahat edebilecekler. AB, bu amaçla Kosova Başbakanı Albin Kurti'den garanti aldı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-ile-uzlasmaya-varmak-mumkun-degil-1060436576.html
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avrupa birliği, sırbistan, kosova, josep borrell, anlaşma
avrupa birliği, sırbistan, kosova, josep borrell, anlaşma
AB: Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ile Sırbistan'ın giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan ve Kosova arasında artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Borrell, AB arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında iki ülke arasında anlaşmanın sağlandığını belirterek, "Sırbistan, Kosova kimliği taşıyanlar için giriş- çıkış belgelerini kaldırmayı kabul etti ve Kosova'da Sırp kimlik sahipleri için bu belgeleri istemeyeceğini açıkladı. Kosovalı Sırplar ve diğer tüm vatandaşlar, kimlik kartlarını kullanarak Kosova ve Sırbistan arasında serbestçe seyahat edebilecekler. AB, bu amaçla Kosova Başbakanı Albin Kurti'den garanti aldı" ifadelerini kullandı.