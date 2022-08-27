https://sputniknews.com.tr/20220827/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-arnavutlarla-yapilan-gorusmeler-basarisiz-1060469647.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bu yıl Belgrad'da düzenlenecek EuroPride LGBTİ yürüyüşü iptal edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bu yıl Belgrad'da düzenlenecek EuroPride LGBTİ yürüyüşü iptal edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Arnavutlarla yapılan görüşmelerin başarısız, arabulucular ile yapılan görüşmelerin ise zor geçtiğini... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T15:04+0300

2022-08-27T15:04+0300

2022-08-27T15:20+0300

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ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı perşembe akşamı kabul eden Vucic, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Kosova'daki Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız, arabulucularla yapılan görüşmeler ise son derece zor geçti." dedi.Sırbistan'ın her zaman "görüşmelere ve uzlaşmacı çözümlere" açık olduğunu kaydeden Vucic, "Herhangi bir çözüme ulaşamadık. Araç plakaları konusunda bir anlaşmaya varılamadı ve belli ki Priştine bu kararını 1 Eylül'den itibaren uygulamaya başlayacak." diye konuştu.Vucic, "(Kosova Başbakanı) Albin Kurti, yaptığı propaganda ve Sırpça hitaplarıyla, (Sırpları) kendi ülkeleri Sırbistan'dan vazgeçmeye ikna edeceğinden emin." ifadesini kullandı.Kosova'daki Sırpların, Sırbistan'a girişlerinde Sırbistan dokümanlarını kullanabilmeleri için Avrupa Birliğinden (AB) "garanti" istediğini kaydeden Vucic, bu konuda cevabın birkaç gün içerisinde gelmesini beklediğini ancak AB'nin bu garantiyi sağlamaması halinde hiçbir konuda anlaşmaya varamayacaklarını söyledi.EuroPride 2022 Belgrad yürüyüşü iptal edildiVucic, her yıl Avrupa’nın farklı bir kentinde düzenlenen EuroPride etkinliğinin eylülde ülkede düzenlenmeyi planladığı yürüyüşün iptal edildiğini duyurdu. Yürüyüşün iptal edilmesinden mutluluk duymadığını ifade eden Vucic, etkinliğin, Sırbistan'ın içinde bulunduğu siyasi durumlar, Kosova ile ülkesi arasındaki problemler ve 1 Eylül'de düzenlenecek "Açık Balkan" görüşmeleri dolayısıyla iptal edildiğini söyledi.Mevcut Başbakan Ana Brnabic yeni hükümette olacakÜlkede 3 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlere de değinen Vucic, mevcut Başbakan Ana Brnabic'in yeni hükümette olmasını uygun gördüğünü belirtti.Vucic, ülkede 2024'te hükümette "belli değişiklikler" olacağına dikkati çekerek, Brnabic'in bu tarihe kadar başbakanlık görevine devam etmesinin doğru olacağını kaydetti. Vucic, hükümette yapılması planlanan değişiklikler hakkında bir açıklama yapmadı.Brnabic'in başbakan olarak kalmasının ülkesi için daha iyi olacağını ifade eden Vucic, "Böyle biriyle çalıştığım ve yetenekli, eğitimli, çalışkan ve hepsinden önemlisi Sırbistan'a sadık bir kadını bu pozisyona aday gösterdiğim için gurur duyuyorum." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220826/kosovanin-kuzeyinde-sirplarin-cogunlukta-oldugu-bolgelerde-kosova-polisinin-varligi-artirildi----1060433323.html

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