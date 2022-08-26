https://sputniknews.com.tr/20220826/kosovanin-kuzeyinde-sirplarin-cogunlukta-oldugu-bolgelerde-kosova-polisinin-varligi-artirildi----1060433323.html
Kosova’nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerde Kosova polisinin varlığı artırıldı
Kosova’nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerde Kosova polisinin varlığı artırıldı
Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok belediyesine bağlı Yabuka köyü yakınlarında, birkaç Toyota Land Cruiser, bir Hummer H1 zırhlı muharebe aracı ve bir... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T16:03+0300
2022-08-26T16:03+0300
2022-08-26T16:04+0300
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Belgrad’da yayın yapan Novosti gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Priştine'nin Kosova'daki araçlara yönelik Sırp geçiş belgeleri ve Sırp araç plakalarının iptal edilmesine ilişkin kararı uygulamaya koymayı planladığı tarih olan 1 Eylül'e hazırlık çerçevesinde Kosova güçlerinin bölgedeki varlığının artırıldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 30 Kosova polsinin yer aldığı konvoyun, Priştine'deki yetkililerin eylemlerinden memnun olmayan Sırpların bir süre önce barikatlar kurduğu Brnyak idari bölgesine doğru hareket ettiği belirtildi.
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kosova, sırbistan, asker
Kosova’nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerde Kosova polisinin varlığı artırıldı
16:03 26.08.2022 (güncellendi: 16:04 26.08.2022) Abone ol
Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok belediyesine bağlı Yabuka köyü yakınlarında, birkaç Toyota Land Cruiser, bir Hummer H1 zırhlı muharebe aracı ve bir buldozerden oluşan büyük bir polis aracı konvoyunun hareket ettiği gözlemlendi.
Belgrad’da yayın yapan Novosti gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Priştine'nin Kosova'daki araçlara yönelik Sırp geçiş belgeleri ve Sırp araç plakalarının iptal edilmesine ilişkin kararı uygulamaya koymayı planladığı tarih olan 1 Eylül'e hazırlık çerçevesinde Kosova güçlerinin bölgedeki varlığının artırıldığı tahmin ediliyor.
Yaklaşık 30 Kosova polsinin yer aldığı konvoyun, Priştine'deki yetkililerin eylemlerinden memnun olmayan Sırpların bir süre önce barikatlar kurduğu Brnyak idari bölgesine doğru hareket ettiği belirtildi.