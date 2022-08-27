Müzik Yorumcuları Meslek Birliği: Gülşen'in tutuklanma kararı derhal gözden geçirilmeli

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



Pandemi sürecinde başlayan zorunlu müzik yasakları, salgının bitmesine rağmen artarak devam etmiştir. Festivallerin, konserlerin iptal edilmesi / yasaklanması olağan hale gelmiştir. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Pandemi sürecinde başlayan zorunlu müzik yasakları, salgının bitmesine rağmen artarak devam etmiştir. Festivallerin, konserlerin iptal edilmesi / yasaklanması olağan hale gelmiştir.

Bu sırada sanatçılar kostümlerinden etnik kimliklerine, repertuarlarından siyasi görüşlerine kadar her konuda eleştirilere maruz kalmıştır. Aralarında üyelerimizin de olduğu sanatçılar, bugüne kadar görülmemiş baskılarla/ yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sırada sanatçılar kostümlerinden etnik kimliklerine, repertuarlarından siyasi görüşlerine kadar her konuda eleştirilere maruz kalmıştır. Aralarında üyelerimizin de olduğu sanatçılar, bugüne kadar görülmemiş baskılarla/ yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır.

Tüm bu yaşananlar çerçevesinde; Son olarak değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı, bize, hukuki değil siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir. Bu kararın bir an evvel gözden geçirilmesi, ülkemizin ve demokrasinin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde; Son olarak değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı, bize, hukuki değil siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir. Bu kararın bir an evvel gözden geçirilmesi, ülkemizin ve demokrasinin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.