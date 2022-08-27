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https://sputniknews.com.tr/20220827/muzik-yorumculari-meslek-birligi-gulsenin-tutuklanma-karari-derhal-gozden-gecirilmeli-1060455974.html
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği: Gülşen'in tutuklanma kararı derhal gözden geçirilmeli
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği: Gülşen'in tutuklanma kararı derhal gözden geçirilmeli
MÜYORBİR'den, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı, bize, hukuki değil siyasi bir karar... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T01:17+0300
2022-08-27T01:26+0300
türkiye
müzik
müzik yorumcuları meslek birliği (müyorbir)
müzik yorumcuları meslek birliği
gülşen
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Müzik yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Birlik'ten yapılan açıklamada yaşananların "Gülşen'in tutuklanma kararının hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşündürdüğü" vurgulandı ve kararın bir an önce gözden geçirilmesi talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-nebatiden-gulsene-tepki-bu-carpik-dili-ve-arkasindaki-carpik-zihniyeti-siddetle-kiniyorum-1060400404.html
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müzik, müzik yorumcuları meslek birliği (müyorbir), müzik yorumcuları meslek birliği , gülşen
müzik, müzik yorumcuları meslek birliği (müyorbir), müzik yorumcuları meslek birliği , gülşen

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği: Gülşen'in tutuklanma kararı derhal gözden geçirilmeli

01:17 27.08.2022 (güncellendi: 01:26 27.08.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© DHA
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MÜYORBİR'den, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı, bize, hukuki değil siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir. Bu kararın bir an evvel gözden geçirilmesi, ülkemizin ve demokrasinin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldıç
Müzik yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.
Birlik'ten yapılan açıklamada yaşananların "Gülşen'in tutuklanma kararının hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşündürdüğü" vurgulandı ve kararın bir an önce gözden geçirilmesi talep edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Pandemi sürecinde başlayan zorunlu müzik yasakları, salgının bitmesine rağmen artarak devam etmiştir. Festivallerin, konserlerin iptal edilmesi / yasaklanması olağan hale gelmiştir.
Bu sırada sanatçılar kostümlerinden etnik kimliklerine, repertuarlarından siyasi görüşlerine kadar her konuda eleştirilere maruz kalmıştır. Aralarında üyelerimizin de olduğu sanatçılar, bugüne kadar görülmemiş baskılarla/ yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır.
Tüm bu yaşananlar çerçevesinde; Son olarak değerli üyemiz Gülşen'in tutuklanma kararı, bize, hukuki değil siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir. Bu kararın bir an evvel gözden geçirilmesi, ülkemizin ve demokrasinin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.
İktidarın sanatı ve sanatçıyı kucaklayıcı, birleştirici bir siyaseti ilke edinmesi en büyük arzumuzdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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Bakan Nebati'den Gülşen'e tepki: Bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum
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