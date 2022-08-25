https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-nebatiden-gulsene-tepki-bu-carpik-dili-ve-arkasindaki-carpik-zihniyeti-siddetle-kiniyorum-1060400404.html
Bakan Nebati'den Gülşen'e tepki: Bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum
Bakan Nebati'den Gülşen'e tepki: Bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şarkıcı Gülşen'e tepki göstererek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T22:43+0300
2022-08-25T22:43+0300
2022-08-25T22:47+0300
türkiye
nureddin nebati
gülşen
şarkıcı
imam hatip liseleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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nureddin nebati, gülşen, şarkıcı, imam hatip liseleri
nureddin nebati, gülşen, şarkıcı, imam hatip liseleri
Bakan Nebati'den Gülşen'e tepki: Bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum
22:43 25.08.2022 (güncellendi: 22:47 25.08.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şarkıcı Gülşen'e tepki göstererek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İmam Hatip Liselerimiz, milli ve manevi değerlerimizle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlarımızdır.
İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyorum.
Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki: “Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler.”