https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-nebatiden-gulsene-tepki-bu-carpik-dili-ve-arkasindaki-carpik-zihniyeti-siddetle-kiniyorum-1060400404.html

Bakan Nebati'den Gülşen'e tepki: Bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum

Bakan Nebati'den Gülşen'e tepki: Bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şarkıcı Gülşen'e tepki göstererek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T22:43+0300

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türkiye

nureddin nebati

gülşen

şarkıcı

imam hatip liseleri

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, gülşen, şarkıcı, imam hatip liseleri