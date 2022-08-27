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İngiltere'de 115 bin postane çalışanından iş bırakma eylemi
İngiltere'de 115 bin postane çalışanından iş bırakma eylemi
İngiltere’nin en önemli kuruluşlarından biri olan Royal Mail'de 115 bine yakın çalışan ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetlerini protesto etmek için iş bırakma... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T00:34+0300
2022-08-27T00:34+0300
dünya
ingiltere
grev
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İngiltere hükümeti tarafından 2013'te özelleştirilen Royal Mail'de çalışma şartlarında ve maaşlarda düzenlemeler yapılmasını isteyen çalışanlar, 1 günlüğüne iş bırakma eylemi düzenledi.Ülke genelinde başlatılan eyleme yaklaşık 115 bin Royal Mail çalışanı katılırken, Royal Mail olarak hizmet veren birçok postane kepenklerini indirdi.Para transferi ve devlet kurumlarına gönderilmesi gereken resmi evraklar gibi işlemleri kabul etmeyen Royal Mail, vatandaşları cadde ve sokaklarda bulunan posta kutularına yönlendirdi.Posta işçileri kararlıBugün eylemlerinin ilkini gerçekleştiren Royal Mail çalışanları, 31 Ağustos , 8 ve 9 Eylül tarihlerinde de grev yapacaklarını bildirdi.İletişim İşçileri Sendikası (CWU) Genel Sekreteri Dave Ward, yaptığı açıklamada, "Posta işçileri hak ettikleri onurlu ve düzgün bir ücret artışını sağlama konusunda kararlı. Patronlar, milyarlarca kar elde ederken, çalışanlarının gıda bankalarını kullanmaya zorlandığı bir ülkede yaşamaya devam edemeyiz" dedi.Mart ayında açıklanan verilerde, Royal Mail'in 73 milyon sterlin şirket karı elde ettiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/ingiltere-disisleri-bakani-truss-enerji-krizinin-6-ay-icinde-cozulecegini-dusunenler-yaniliyor-1060404049.html
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ingiltere, grev, postane
ingiltere, grev, postane

İngiltere'de 115 bin postane çalışanından iş bırakma eylemi

00:34 27.08.2022
© AFP 2022 / CARLOS JASSOİngiltere - grev
İngiltere - grev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / CARLOS JASSO
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İngiltere’nin en önemli kuruluşlarından biri olan Royal Mail'de 115 bine yakın çalışan ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetlerini protesto etmek için iş bırakma eylemi düzenledi.
İngiltere hükümeti tarafından 2013'te özelleştirilen Royal Mail'de çalışma şartlarında ve maaşlarda düzenlemeler yapılmasını isteyen çalışanlar, 1 günlüğüne iş bırakma eylemi düzenledi.
Ülke genelinde başlatılan eyleme yaklaşık 115 bin Royal Mail çalışanı katılırken, Royal Mail olarak hizmet veren birçok postane kepenklerini indirdi.
Para transferi ve devlet kurumlarına gönderilmesi gereken resmi evraklar gibi işlemleri kabul etmeyen Royal Mail, vatandaşları cadde ve sokaklarda bulunan posta kutularına yönlendirdi.

Posta işçileri kararlı

Bugün eylemlerinin ilkini gerçekleştiren Royal Mail çalışanları, 31 Ağustos , 8 ve 9 Eylül tarihlerinde de grev yapacaklarını bildirdi.
İletişim İşçileri Sendikası (CWU) Genel Sekreteri Dave Ward, yaptığı açıklamada, "Posta işçileri hak ettikleri onurlu ve düzgün bir ücret artışını sağlama konusunda kararlı. Patronlar, milyarlarca kar elde ederken, çalışanlarının gıda bankalarını kullanmaya zorlandığı bir ülkede yaşamaya devam edemeyiz" dedi.
Mart ayında açıklanan verilerde, Royal Mail'in 73 milyon sterlin şirket karı elde ettiği belirtilmişti.
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