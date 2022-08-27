https://sputniknews.com.tr/20220827/erdogandan-pakistan-basbakani-serif-sel-felaketi-nedeniyle-gecmis-olsun-telefonu-1060475815.html
Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T21:22+0300
2022-08-27T21:22+0300
2022-08-27T21:23+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
şahbaz şerif
telefon görüşmesi
sel felaketi
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220827/1060468582.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, telefon görüşmesi, sel felaketi
recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, telefon görüşmesi, sel felaketi
Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu
21:22 27.08.2022 (güncellendi: 21:23 27.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.