https://sputniknews.com.tr/20220827/erdogandan-pakistan-basbakani-serif-sel-felaketi-nedeniyle-gecmis-olsun-telefonu-1060475815.html

Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T21:22+0300

2022-08-27T21:22+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

şahbaz şerif

telefon görüşmesi

sel felaketi

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20220827/1060468582.html

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recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, telefon görüşmesi, sel felaketi