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Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T21:22+0300
2022-08-27T21:23+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
şahbaz şerif
telefon görüşmesi
sel felaketi
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220827/1060468582.html
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recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, telefon görüşmesi, sel felaketi
recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, telefon görüşmesi, sel felaketi

Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun telefonu

21:22 27.08.2022 (güncellendi: 21:23 27.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
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Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
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