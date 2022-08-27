https://sputniknews.com.tr/20220827/1060468582.html

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ülke genelinde etkisini sürdürüyor, ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T14:04+0300

2022-08-27T14:04+0300

2022-08-27T14:04+0300

multimedya

pakistan

muson yağmurları

sel

asya

ulusal acil durum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060466562_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_e5c49eff48341152edcb4742de126f9a.jpg

Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi. Ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Novşera kentinde birçok yerleşim birimi su altında kalırken, güvenlik güçleri önlem aldı. Halk su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

pakistan

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, pakistan, muson yağmurları, sel, asya, ulusal acil durum