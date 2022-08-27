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Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ülke genelinde etkisini sürdürüyor, ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T14:04+0300
2022-08-27T14:04+0300
2022-08-27T14:04+0300
multimedya
pakistan
muson yağmurları
sel
asya
ulusal acil durum
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Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi. Ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Novşera kentinde birçok yerleşim birimi su altında kalırken, güvenlik güçleri önlem aldı. Halk su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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фото, pakistan, muson yağmurları, sel, asya, ulusal acil durum
фото, pakistan, muson yağmurları, sel, asya, ulusal acil durum
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi Abone ol
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ülke genelinde etkisini sürdürüyor, ülkede ulusal acil durum ilan edildi.
Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi. Ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Novşera kentinde birçok yerleşim birimi su altında kalırken, güvenlik güçleri önlem aldı. Halk su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
© AA
Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde dünden bu yana 42 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde dünden bu yana 42 kişi yaşamını yitirdi.
© AA
Hayber Pahtunhva eyaletinin Novşera ve Çarsadda şehirlerinde muson yağmurları sebebiyle sokaklar sular altında kaldı.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Novşera ve Çarsadda şehirlerinde muson yağmurları sebebiyle sokaklar sular altında kaldı.
© AA
Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi yükseldi.
Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi yükseldi.
© AA
Su baskınları sebebiyle bazı vatandaşlar besledikleri hayvanları güvenli yerlere götürdü.
Su baskınları sebebiyle bazı vatandaşlar besledikleri hayvanları güvenli yerlere götürdü.
© AA
Nehrin çevresindeki yerleşim yerlerinin sular altında kalması nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi.
Nehrin çevresindeki yerleşim yerlerinin sular altında kalması nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi.
© AA
Onlarca ev, okul, restoran ve oteli su basarken, bölge halkının hanelerinden eşyalarını taşıdığı görüldü.
Onlarca ev, okul, restoran ve oteli su basarken, bölge halkının hanelerinden eşyalarını taşıdığı görüldü.
© AA © AA © AA © AA © AA © AA © AA © AA © AA © AA