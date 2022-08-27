https://sputniknews.com.tr/20220827/cambridge-universitesi-sicak-cay-ya-da-kahve-icmek-yemek-borusu-kanseri-riskini-artiriyor-1060455581.html

Araştırma: Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor

Araştırma: Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor

Yeni bir aştırmada, düzenli olarak sıcak çay ya da kahve içmenin, bir kişinin kansere yakalanma riskini önemli derecede artırdığı ortaya çıkarıldı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T01:07+0300

2022-08-27T01:07+0300

2022-08-27T01:18+0300

yaşam

çay

kahve

cambridge üniversitesi

araştırma

kanser

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The National News'in haberine göre, Cambridge Üniversitesi'nden yapılan son araştırmada, sıcak içecekler tüketmenin bir kişinin yemek borusu kanserine yakalanma olasılığını neredeyse üç kat artırdığı tespit edildi.Cambridge'deki araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyerek, daha fazla kahve içen insanlarda kanser riskinin arttığını keşfetti.Araştırmacılar, kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2.8 kat daha yüksek risk taşıdığını buldu.Ayrıca kahveyi sıcak içenlerin 5.5 kat, ılık içenlerin 2.7 kat daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı belirtildi.Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu ve bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı.Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinden onkolog ve gastroenterolog Smita Joshi, endişe duyan herkese, kahvelerini veya çaylarını içmeden önce birkaç saniye soğutmasını ve diğer risk faktörlerini azaltmaya odaklanmalarını tavsiye etti.Araştırma için yapılan ankette bir kişinin ne kadar kahve içtiği bilgisi yer almadığından, miktarın da bir faktör olup olmadığı bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyanin-ilk-kahve-bakanligi-papua-yeni-ginede-kuruldu-1060330140.html

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çay, kahve, cambridge üniversitesi, araştırma, kanser