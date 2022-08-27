Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220827/cambridge-universitesi-sicak-cay-ya-da-kahve-icmek-yemek-borusu-kanseri-riskini-artiriyor-1060455581.html
Araştırma: Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor
Araştırma: Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor
Yeni bir aştırmada, düzenli olarak sıcak çay ya da kahve içmenin, bir kişinin kansere yakalanma riskini önemli derecede artırdığı ortaya çıkarıldı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T01:07+0300
2022-08-27T01:18+0300
yaşam
çay
kahve
cambridge üniversitesi
araştırma
kanser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053026178_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_df4003f24a13c3bed927274c0141799f.jpg
The National News'in haberine göre, Cambridge Üniversitesi'nden yapılan son araştırmada, sıcak içecekler tüketmenin bir kişinin yemek borusu kanserine yakalanma olasılığını neredeyse üç kat artırdığı tespit edildi.Cambridge'deki araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyerek, daha fazla kahve içen insanlarda kanser riskinin arttığını keşfetti.Araştırmacılar, kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2.8 kat daha yüksek risk taşıdığını buldu.Ayrıca kahveyi sıcak içenlerin 5.5 kat, ılık içenlerin 2.7 kat daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı belirtildi.Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu ve bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı.Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinden onkolog ve gastroenterolog Smita Joshi, endişe duyan herkese, kahvelerini veya çaylarını içmeden önce birkaç saniye soğutmasını ve diğer risk faktörlerini azaltmaya odaklanmalarını tavsiye etti.Araştırma için yapılan ankette bir kişinin ne kadar kahve içtiği bilgisi yer almadığından, miktarın da bir faktör olup olmadığı bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyanin-ilk-kahve-bakanligi-papua-yeni-ginede-kuruldu-1060330140.html
cambridge üniversitesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053026178_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_7c27b68778a6ccd2d474369a3d5f31d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çay, kahve, cambridge üniversitesi, araştırma, kanser
çay, kahve, cambridge üniversitesi, araştırma, kanser

Araştırma: Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor

01:07 27.08.2022 (güncellendi: 01:18 27.08.2022)
© Pixabaykahve, Espresso
kahve, Espresso - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Pixabay
Abone olTelegram
Yeni bir aştırmada, düzenli olarak sıcak çay ya da kahve içmenin, bir kişinin kansere yakalanma riskini önemli derecede artırdığı ortaya çıkarıldı.
The National News'in haberine göre, Cambridge Üniversitesi'nden yapılan son araştırmada, sıcak içecekler tüketmenin bir kişinin yemek borusu kanserine yakalanma olasılığını neredeyse üç kat artırdığı tespit edildi.
Cambridge'deki araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyerek, daha fazla kahve içen insanlarda kanser riskinin arttığını keşfetti.
Araştırmacılar, kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2.8 kat daha yüksek risk taşıdığını buldu.
Ayrıca kahveyi sıcak içenlerin 5.5 kat, ılık içenlerin 2.7 kat daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu ve bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı.
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinden onkolog ve gastroenterolog Smita Joshi, endişe duyan herkese, kahvelerini veya çaylarını içmeden önce birkaç saniye soğutmasını ve diğer risk faktörlerini azaltmaya odaklanmalarını tavsiye etti.
Araştırma için yapılan ankette bir kişinin ne kadar kahve içtiği bilgisi yer almadığından, miktarın da bir faktör olup olmadığı bilinmiyor.
Kahve çekirdeği, bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
EKONOMİ
'Dünyanın ilk kahve bakanlığı' Papua Yeni Gine'de kuruldu
24 Ağustos, 13:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала