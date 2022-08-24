https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyanin-ilk-kahve-bakanligi-papua-yeni-ginede-kuruldu-1060330140.html

'Dünyanın ilk kahve bakanlığı' Papua Yeni Gine'de kuruldu

'Dünyanın ilk kahve bakanlığı' Papua Yeni Gine'de kuruldu

Papua Yeni Gine'de bu ay yeniden seçilen Başbakan James Marape, tarımsal üretim ve ihracatı artırma çabaları kapsamında halihazırdaki tarım bakanlığına... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T13:25+0300

2022-08-24T13:25+0300

2022-08-24T13:39+0300

ekonomi

kahve

palmiye yağı

james marape

papua yeni gine

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Pasifik Okyanusu'nda Avustralya'nın kuzeyinde yer alan ve Yeni Gine adasının doğu bölümünde bulunan Papua Yeni Gine'de kabinesini açıklayan Başbakan James Marape, yeni bakanlıklar kurduğunu duyurarak Anglimp-Güney Waghi milletvekili Joe Kuli'yi Kahve Bakanı, Talasea milletvekili Francis Maneke'yi Palmiye Yağı Bakanı olarak atadı.Şiddet ve hile iddialarının gölgesindeki genel seçimlerin ardından meclisin ezici çoğunluğu tarafından yeniden başbakanlığa getirilen Marape, yeni bakanlıklar oluşturma sebebini şöyle izah etti: "Papua Yeni Gine halkının tarım sektöründen beklentilerinin tamamını karşılamak için hükümetin mümkün olan her şeyi yapmaya istekli ve hazır olduğunu gösteriyor. Tarımsal büyümeye verdiğimiz özel öneme ışık tutuyor."İngiliz The Guardian gazetesi, bunun 'dünyadaki ilk' kahve bakanlığı olması gerektiğini yazdı. Papua Yeni Gine halkı için hükümetin en büyük etkiyi yapabileceği alanın tarım olduğunu belirten Marape, "Çünkü halkımızın büyük kısmı geçimini çiftçilikten sağlıyor. Toprağımız var ve insanlarımızı tarımsal üretime teşvik etmeliyiz" dedi. Avustralya, ABD ve Japonya'da giderek daha çok kafe Papua Yeni Gine'de yetiştirilen çekirdeklerden yapılan kahve servis ederken, PYG kahvesi son yıllarda dünyada aranan ithal ürün haline geldi. Marape de daha fazla ihracat geliri sağlamak için kahve endüstrisinin canlandırılması gerektiğini söyleyerek şu vurguyu yaptı:"Bakan Kuli'nin odak noktası kahve, kahve ve kahve olacak. Goroka, Mt Hagen, Lae ve ülkenin diğer bölgelerinde yapılan kahveleri içmek istiyorum. Dünyanın karlı pazarlarına ihraç edilmek üzere daha fazla kahve yetiştirildiğini görmek istiyorum.”Papua Yeni Gine'nin yıllık kahve mahsulünün yaklaşık yüzde 85'ini köy bazlı küçük ölçekli çiftçiler üretiyor. Tarım Bakanlığına göre kahve üretimi, nüfusun yaklaşık 4'te 1'ine denk gelen 2 milyona yakın insanın geçim kaynağı. Palmiye yağından sonra ülkenin en büyük ikinci tarımsal ürünü olan kahve, tüm tarım ihracatının yüzde 27'sini ve ülkenin GSYİH'nin yüzde 6'sını oluşturuyor.Palmiye yağının da Papua Yeni Gine'nin bir numaralı tarım ürünü olduğunu ve tarım sektöründeki ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını sağladığını belirten Marape "Atıl durumda çok fazla toprağımız var ve Bakan Maneke, bunu üretimi artırıp mevcut endüstrinin büyümesi için kullanmakla görevlendirilecek" dedi.

papua yeni gine

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kahve, palmiye yağı, james marape, papua yeni gine