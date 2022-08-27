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Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait konvoya bombalı saldırı
Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait konvoya bombalı saldırı
Irak’ta bulunan Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T01:08+0300
2022-08-27T01:08+0300
dünya
irak
avustralya
bombalı saldırı
konvoy
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Irak'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge yakınlarında Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.Yeşil Bölge’ye giden El-Kadisiye yoluna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir araçta hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.'Avustralya ile dayanışma içindeyiz'Irak hükümeti korunaklı Yeşil Bölge yakınlarındaki Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık Avustralya ile dayanışma içinde bulunduğunu vurguluyor. İlişkileri düzenleyen ve diplomatik misyonları, kadroları, binaları korumaya ve çalışmaları ortak bağları güçlendirecek şekilde kolaylaştıran Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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irak, avustralya, bombalı saldırı, konvoy
irak, avustralya, bombalı saldırı, konvoy

Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait konvoya bombalı saldırı

01:08 27.08.2022
© AP PhotoIrak Dakuk-Koalisyon güçleri Irak'a saldırı
Irak Dakuk-Koalisyon güçleri Irak'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AP Photo
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Irak’ta bulunan Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.
Irak'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge yakınlarında Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.
Yeşil Bölge’ye giden El-Kadisiye yoluna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir araçta hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

'Avustralya ile dayanışma içindeyiz'

Irak hükümeti korunaklı Yeşil Bölge yakınlarındaki Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği’ne ait araç konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık Avustralya ile dayanışma içinde bulunduğunu vurguluyor. İlişkileri düzenleyen ve diplomatik misyonları, kadroları, binaları korumaya ve çalışmaları ortak bağları güçlendirecek şekilde kolaylaştıran Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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