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https://sputniknews.com.tr/20220819/isidin-beatles-grubunun-uyesine-muebbet-hapis-cezasi-1060148635.html
IŞİD’in ‘Beatles’ grubu üyesine müebbet hapis cezası
IŞİD’in ‘Beatles’ grubu üyesine müebbet hapis cezası
ABD’nin Virginia eyaletinde görülen davada, IŞİD'ın İngiliz aksanları nedeniyle 'The Beatles' lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh’e müebbet hapis cezası... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T20:32+0300
2022-08-19T20:33+0300
dünya
abd
işid
the beatles
hapis
müebbet hapis cezası
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IŞİD'in, İngiliz aksanları nedeniyle 'The Beatles' lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh mahkemeye çıktı.ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Alexandria kentinde görülen davada, Irak ve Suriye’de gazeteciler ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin kaçırılması, işkence edilmesi ve kafasının kesilerek infaz edilmesiyle bağlantılı olduğu bilinen Cihadi George lakaplı 33 yaşındaki El Shafee Elsheikh, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı TS Ellis tarafından müebbet hapis cezasına çaptırıldı.Elsheikh, ABD'li gazeteciler James Foley, Steven Sotloff, ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig’i öldürmek için komplo kurmakla suçlandı.Suçlu bulunmuştuElsheikh, Nisan ayında çıkarıldığı mahkemede rehin alma ve cinayet işlemek için komplo kurmak gibi eylemlerden suçlu bulunmuştu. Elsheikh, ABD’de yargılanan en yüksek profilli IŞİD mensubu olarak biliniyor. Rehineler, İngiliz aksanları nedeniyle söz konusu 4 IŞİD mensubuna 'Beatles' lakabını takmıştı.Grubun bi̇r üyesi̇ Türki̇ye’de hapi̇s yatıyorGrubun 4 üyesinden 2’si, Elsheikh ve Alexanda Kotey, yargılanmak üzere ABD’ye gönderilmeden önce ABD ordusu tarafından Irak’ta tutulmuş, Kotey geçtiğimiz Eylül ayında Foley, Sotloff, Mueller ve Kassig cinayetlerini kabul etmesinin ardından 2022 yılının başlarında görülen mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.İnfazları denetleyen İngiliz vatandaşı Mohammed Emwazi, 2015 yılında dron saldırısında öldürülmüş, grubun dördüncü üyesi Aine Lesley Davis ise, Türkiye’de terör suçlamasıyla hüküm giyerek hapse atılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220811/turkiyenin-sinir-disi-ettigi-isid-militani-ingilterede-teror-sucuyla-yargilanacak-1059800155.html
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abd, işid, the beatles, hapis, müebbet hapis cezası
abd, işid, the beatles, hapis, müebbet hapis cezası

IŞİD’in ‘Beatles’ grubu üyesine müebbet hapis cezası

20:32 19.08.2022 (güncellendi: 20:33 19.08.2022)
© AP PhotoEl Shafee Elsheikh
El Shafee Elsheikh - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AP Photo
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ABD’nin Virginia eyaletinde görülen davada, IŞİD'ın İngiliz aksanları nedeniyle 'The Beatles' lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh’e müebbet hapis cezası verildi.
IŞİD'in, İngiliz aksanları nedeniyle 'The Beatles' lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh mahkemeye çıktı.
ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Alexandria kentinde görülen davada, Irak ve Suriye’de gazeteciler ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin kaçırılması, işkence edilmesi ve kafasının kesilerek infaz edilmesiyle bağlantılı olduğu bilinen Cihadi George lakaplı 33 yaşındaki El Shafee Elsheikh, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı TS Ellis tarafından müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
Elsheikh, ABD'li gazeteciler James Foley, Steven Sotloff, ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig’i öldürmek için komplo kurmakla suçlandı.

Suçlu bulunmuştu

Elsheikh, Nisan ayında çıkarıldığı mahkemede rehin alma ve cinayet işlemek için komplo kurmak gibi eylemlerden suçlu bulunmuştu.
Elsheikh, ABD’de yargılanan en yüksek profilli IŞİD mensubu olarak biliniyor. Rehineler, İngiliz aksanları nedeniyle söz konusu 4 IŞİD mensubuna 'Beatles' lakabını takmıştı.

Grubun bi̇r üyesi̇ Türki̇ye’de hapi̇s yatıyor

Grubun 4 üyesinden 2’si, Elsheikh ve Alexanda Kotey, yargılanmak üzere ABD’ye gönderilmeden önce ABD ordusu tarafından Irak’ta tutulmuş, Kotey geçtiğimiz Eylül ayında Foley, Sotloff, Mueller ve Kassig cinayetlerini kabul etmesinin ardından 2022 yılının başlarında görülen mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
İnfazları denetleyen İngiliz vatandaşı Mohammed Emwazi, 2015 yılında dron saldırısında öldürülmüş, grubun dördüncü üyesi Aine Lesley Davis ise, Türkiye’de terör suçlamasıyla hüküm giyerek hapse atılmıştı.
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