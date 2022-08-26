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Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarparak durabildi
Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarparak durabildi
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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kocaeli
çayırova
direksiyon
minibüs
kaza
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, Hüseyin B. idaresindeki Fiat marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı.Kaldırımı aşan minibüs, Şenpiliç’e ait boş olduğu belirtilen deponun çatısına çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi. Sürücü Hüseyin B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/36-bin-fahri-mufettisten-cagri-olumlu-kazaya-karisan-otobus-firmalari-her-ay-ifsa-edilsin-1060273287.html
türkiye
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kocaeli, çayırova, direksiyon, minibüs, kaza
kocaeli, çayırova, direksiyon, minibüs, kaza

Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarparak durabildi

05:15 26.08.2022 (güncellendi: 05:18 26.08.2022)
© MUSTAFA USLU-Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© MUSTAFA USLU-
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, Hüseyin B. idaresindeki Fiat marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı.
Kaldırımı aşan minibüs, Şenpiliç’e ait boş olduğu belirtilen deponun çatısına çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi.
Sürücü Hüseyin B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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