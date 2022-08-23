Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/36-bin-fahri-mufettisten-cagri-olumlu-kazaya-karisan-otobus-firmalari-her-ay-ifsa-edilsin-1060273287.html
36 bin fahri müfettişten çağrı: Ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları her ay ifşa edilsin
36 bin fahri müfettişten çağrı: Ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları her ay ifşa edilsin
Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman, ölümlü kazaya karışan otobüs firmalarının her ay düzenli olarak teşhir... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T08:39+0300
2022-08-23T08:39+0300
türkiye
otobüs
otobüs şöförü
otobüs kazası
otobüs bileti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060215190_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8bdc4a436b45b53cb90ba4d1a997ead0.jpg
Türkiye, son günlerde peş peşe gelen trafik kazaları haberleriyle sarsılırken Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, ölümlü kazalara karışan Otobüs firmalarının her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hürriyet’ten Aysel Alp'e konuşan dernek sözcüsü Halis Kahraman, kazaya karışan firmaların 2017’den itibaren aylık olarak kamuoyuna açıklandığını ancak uzun bir süredir bundan vazgeçildiğini belirtti.Kahraman, şunları söyledi: “Bu uygulamanın yeniden başlatılması halinde, şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacak yolcular, kazaya çok karışan otobüs firmalarını öğrenecek ve seyahatlerinde bunları tercih etmeyeceklerdir.Bu firmalar da trafik bilincine sahip, bilgili, tecrübeli ve liyakatlı kaptan şoför çalıştırmak zorunda kalacaklardır. Böylece, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında bir nebze olsun azalma sağlanacaktır. Bu önerilerimizin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Biz 36 bin fahri müfettiş ve kamuoyu adına kazaya karışan otobüs ve benzeri firmaların her ay düzenli olarak teşhir edilmesini istiyoruz.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060215190_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3a5b1924f94a8c142f60e93139e1a55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, otobüs bileti
otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, otobüs bileti

36 bin fahri müfettişten çağrı: Ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları her ay ifşa edilsin

08:39 23.08.2022
© AAGaziantep'te 20 Ağustos 2022'de 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza
Gaziantep'te 20 Ağustos 2022'de 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman, ölümlü kazaya karışan otobüs firmalarının her ay düzenli olarak teşhir edilmesini istedi.
Türkiye, son günlerde peş peşe gelen trafik kazaları haberleriyle sarsılırken Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, ölümlü kazalara karışan Otobüs firmalarının her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hürriyet’ten Aysel Alp'e konuşan dernek sözcüsü Halis Kahraman, kazaya karışan firmaların 2017’den itibaren aylık olarak kamuoyuna açıklandığını ancak uzun bir süredir bundan vazgeçildiğini belirtti.
Kahraman, şunları söyledi: “Bu uygulamanın yeniden başlatılması halinde, şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacak yolcular, kazaya çok karışan otobüs firmalarını öğrenecek ve seyahatlerinde bunları tercih etmeyeceklerdir.
Bu firmalar da trafik bilincine sahip, bilgili, tecrübeli ve liyakatlı kaptan şoför çalıştırmak zorunda kalacaklardır. Böylece, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında bir nebze olsun azalma sağlanacaktır. Bu önerilerimizin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Biz 36 bin fahri müfettiş ve kamuoyu adına kazaya karışan otobüs ve benzeri firmaların her ay düzenli olarak teşhir edilmesini istiyoruz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала