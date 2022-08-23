https://sputniknews.com.tr/20220823/36-bin-fahri-mufettisten-cagri-olumlu-kazaya-karisan-otobus-firmalari-her-ay-ifsa-edilsin-1060273287.html

36 bin fahri müfettişten çağrı: Ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları her ay ifşa edilsin

36 bin fahri müfettişten çağrı: Ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları her ay ifşa edilsin

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman, ölümlü kazaya karışan otobüs firmalarının her ay düzenli olarak teşhir... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T08:39+0300

2022-08-23T08:39+0300

2022-08-23T08:39+0300

türkiye

otobüs

otobüs şöförü

otobüs kazası

otobüs bileti

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Türkiye, son günlerde peş peşe gelen trafik kazaları haberleriyle sarsılırken Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, ölümlü kazalara karışan Otobüs firmalarının her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hürriyet’ten Aysel Alp'e konuşan dernek sözcüsü Halis Kahraman, kazaya karışan firmaların 2017’den itibaren aylık olarak kamuoyuna açıklandığını ancak uzun bir süredir bundan vazgeçildiğini belirtti.Kahraman, şunları söyledi: “Bu uygulamanın yeniden başlatılması halinde, şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacak yolcular, kazaya çok karışan otobüs firmalarını öğrenecek ve seyahatlerinde bunları tercih etmeyeceklerdir.Bu firmalar da trafik bilincine sahip, bilgili, tecrübeli ve liyakatlı kaptan şoför çalıştırmak zorunda kalacaklardır. Böylece, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında bir nebze olsun azalma sağlanacaktır. Bu önerilerimizin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Biz 36 bin fahri müfettiş ve kamuoyu adına kazaya karışan otobüs ve benzeri firmaların her ay düzenli olarak teşhir edilmesini istiyoruz.”

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otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, otobüs bileti