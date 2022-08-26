https://sputniknews.com.tr/20220826/rusya-israilin-f-16lari-suriyede-bilim-merkezini-vurdu-1060450315.html
Rusya: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu
Rusya: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Masyaf şehrindeki bir bilim merkezine 4 füzeyle saldırı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T22:34+0300
2022-08-26T22:34+0300
2022-08-26T22:34+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti” ifadelerini kullandı.İsrail’in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/lavrov-rusyanin-suriyede-cozume-yonelik-ilgisini-yitirdigi-iddialarini-yalanladi-1060392526.html
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israil, suriye, saldırı, rusya
israil, suriye, saldırı, rusya
Rusya: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Masyaf şehrindeki bir bilim merkezine 4 füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, iki füze ile 7 güdümlü uçak bombasının havada imha edildiği kaydedildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti” ifadelerini kullandı.
İsrail’in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği kaydedildi.