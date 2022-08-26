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https://sputniknews.com.tr/20220826/rusya-israilin-f-16lari-suriyede-bilim-merkezini-vurdu-1060450315.html
Rusya: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu
Rusya: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Masyaf şehrindeki bir bilim merkezine 4 füzeyle saldırı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T22:34+0300
2022-08-26T22:34+0300
dünya
israil
suriye
saldırı
rusya
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti” ifadelerini kullandı.İsrail’in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/lavrov-rusyanin-suriyede-cozume-yonelik-ilgisini-yitirdigi-iddialarini-yalanladi-1060392526.html
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israil, suriye, saldırı, rusya
israil, suriye, saldırı, rusya

Rusya: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu

22:34 26.08.2022
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Masyaf şehrindeki bir bilim merkezine 4 füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, iki füze ile 7 güdümlü uçak bombasının havada imha edildiği kaydedildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti” ifadelerini kullandı.
İsrail’in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği kaydedildi.
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