https://sputniknews.com.tr/20220825/lavrov-rusyanin-suriyede-cozume-yonelik-ilgisini-yitirdigi-iddialarini-yalanladi-1060392526.html
Lavrov, Rusya’nın Suriye'de çözüme yönelik ‘ilgisini yitirdiği’ iddialarını yalanladı
Lavrov, Rusya’nın Suriye'de çözüme yönelik ‘ilgisini yitirdiği’ iddialarını yalanladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Moskova’da yaptığı görüşmede Rusya'nın Suriye'de çözüme yönelik... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T18:20+0300
2022-08-25T18:20+0300
2022-08-25T18:20+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
suriye
geir o. pedersen
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da bulunan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’i kabul etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kapsamlı görüşme sırasında, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ile öngörüldüğü üzere Suriye liderliğindeki ve BM destekli siyasi sürecin ilerletilmesine vurgu yapılarak, kapsamlı Suriye çözümünün güncel yönleri etraflıca tartışıldı. 2018’de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılanların kararıyla oluşturulan Suriye Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerine özel önem verildi.Görüşmede ayrıca Suriye’deki sosyoekonomik durumun normalleşmesini teşvik etme görevleri de değerlendirildi. Bu kapsamda, Suriye genelinde ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere, ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ayrımcılık, siyasallaştırma ve önkoşul olmaksızın insani yardım sağlanmasının gereği kaydedildi.Suriye’nin temel sosyal altyapısının BM Güvenlik Konseyi’nin 2642 sayılı kararındaki hükümlere uygun olarak erken restorasyonuna yönelik projelerin uygulanması için uluslararası çabaları yoğunlaştırma gereğine vurgu yapıldı.Görüşme sırasında Lavrov, “Son zamanlarda bazı Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna'daki özel askeri operasyon koşullarında Rusya'nın Suriye çözümüne ilgisini kaybettiğine dair bilgiler yayıyor. Bu iddialar kesinlikle yararsız araçlı ifadelerdir, misyonunuzu desteklemek de dahil olmak üzere kapsamlı Suriye çözümü arayışındaki tutarlı çizgimizi yansıtmıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220823/suriye-disisleri-turkiye-sam-ile-iliskilerin-yeniden-tesis-edilmesi-icin-suriyeden-cekilmeli-1060293739.html
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sergey lavrov, rusya, suriye, geir o. pedersen
sergey lavrov, rusya, suriye, geir o. pedersen
Lavrov, Rusya’nın Suriye'de çözüme yönelik ‘ilgisini yitirdiği’ iddialarını yalanladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Moskova’da yaptığı görüşmede Rusya'nın Suriye'de çözüme yönelik ‘ilgisini yitirdiği’ yönündeki iddiaları yalanladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da bulunan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’i kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kapsamlı görüşme sırasında, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ile öngörüldüğü üzere Suriye liderliğindeki ve BM destekli siyasi sürecin ilerletilmesine vurgu yapılarak, kapsamlı Suriye çözümünün güncel yönleri etraflıca tartışıldı. 2018’de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılanların kararıyla oluşturulan Suriye Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerine özel önem verildi.
Görüşmede ayrıca Suriye’deki sosyoekonomik durumun normalleşmesini teşvik etme görevleri de değerlendirildi. Bu kapsamda, Suriye genelinde ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere, ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ayrımcılık, siyasallaştırma ve önkoşul olmaksızın insani yardım sağlanmasının gereği kaydedildi.
Suriye’nin temel sosyal altyapısının BM Güvenlik Konseyi’nin 2642 sayılı kararındaki hükümlere uygun olarak erken restorasyonuna yönelik projelerin uygulanması için uluslararası çabaları yoğunlaştırma gereğine vurgu yapıldı.
Görüşme sırasında Lavrov, “Son zamanlarda bazı Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna'daki özel askeri operasyon koşullarında Rusya'nın Suriye çözümüne ilgisini kaybettiğine dair bilgiler yayıyor. Bu iddialar kesinlikle yararsız araçlı ifadelerdir, misyonunuzu desteklemek de dahil olmak üzere kapsamlı Suriye çözümü arayışındaki tutarlı çizgimizi yansıtmıyor” dedi.