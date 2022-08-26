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https://sputniknews.com.tr/20220826/fifanin-baskisi-sonucu-iranli-kadinlar-1979-sonrasi-ilk-kez-bir-lig-macini-stadyumda-izledi--1060421844.html
FIFA'nın baskısı sonucu İranlı kadınlar 1979 sonrası ilk kez bir lig maçını stadyumda izledi
FIFA'nın baskısı sonucu İranlı kadınlar 1979 sonrası ilk kez bir lig maçını stadyumda izledi
FIFA ve AFC'nin 'müsabakalardan men' uyarısı sonucu İran'da yaklaşık 40 yıldır ilk kez kadın taraftarlar bir lig maçını stadyumda izleyebildi. Ev sahibi... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T11:34+0300
2022-08-26T11:44+0300
dünya
iran
futbol maçı
kadın
taraftar
stadyum
fifa
asya futbol konfederasyonu (afc)
mektup
uyarı
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İran'da kadınların futbol maçlarına alınmaması krizine Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) müdahalesinden bir sonuç elde edildi. Dün başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda İstiklal ile Mes Kerman arasında oynanan maça yaklaşık 500 kadın taraftar girebildi. İlk kez kadınların bir lig maçında stadyuma alınmasının gerisinde uluslararası kuruluşların baskısının yattığı belirtildi. Dün Azadi stadyumundan gelen görüntülerde, ev sahibi takımın mavi renklerine bürünüp bayraklarını taşıyan yüzlerce kadın, erkeklerden ayrı bir kapıdan içeri alındı. Girişte duran baştan aşağı örtünmüş kadın gözetmenler tarafından içeri yönlendirilirken başlarını örtmeleri istenen kadın taraftarlar, erkeklerden ayrı bir bölüme oturtuldu. İstiklal'in resmi hesabı, kadın taraftarları "Azadi stadyumunda olduğunuz için mutluyuz" tweetiyle selamladı. Stadyuma alınan kadınların tam sayısı açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın Kovid talimatları uyarınca futbol stadyumları toplam kapasitelerinin en fazla yüzde 30'una kadar dolduruluyor. Azadi'de 80 binden fazla koltuk bulunuyor.İran'da 1979'daki İslam devriminden kısa süre sonra kadınların stadyumlara girmesi yasaklanmıştı.FIFA ve diğerlerinin baskısı sonucu son yıllarda hepi topu birkaç milli maçı stadyumdan izlemelerine izin verilen İranlı kadınlar, dün ilk kez bir lig maçında hazır bulundu. Haberlere göre bu gelişme, FIFA ile AFC'nin bu ayında başında İranlı yetkililere kadınlarla ilgili ortak mektup göndermesinin ardından geldi. Ayrıntıları bilinmeyen mektubun İran Futbol Federasyonu'na kadınları stadyuma alma zorunluluğu getirip getirmediği konusunda İranlı yetkililer kamuoyuna birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı.İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, geçen hafta gazetecilere, "Kadınların katılımına statları uygun şekilde hazırlayabileceğimiz yerlerde herhangi bir engel yok, ama statların hazır olması şart" dedi.İran'da yetkililerin kadın taraftarları -ayrı ambulanslar dahil- harem selamlık usulü ağırlamak ve güvenlik garantisine almak için stadyumların tamamen hazırlanması gerektiğini söylediği her sefer, o hazırlıkların bir türlü tamamlanamaması adetten.1979 sonrasının bu ilki, martta 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında İran-Lübnan maçı için bilet alan kadınların Meşhed İmam Rıza Stadyumu'na girmesine izin verilmemesi, bunun üzerine slogan atan kadınlara güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahale etmesinin yarattığı infialin ardından geldi. Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayların bütün yönleriyle soruşturulması ve gerekli önlemlerin alınması için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da "Saygıdeğer hanımefendilere yönelik yönetim yetersizliğinden kaynaklanan mantıksız ve saygısız davranışlar, kamuoyunda büyük üzüntüye yol açmıştır" diye tweetlemişti. Horasan Rezevi Eyaleti Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ekber Haşimi Cevahiri ise kadınlara bilet sattıklarını, ama 'Tahran'dan son anda gelen emre göre hareket ettiklerini' söylemişti. Diğer yandan FIFA'nın 40 yıllık kadınlara stadyum yasağının kaldırılmaması halinde 'İran'ı müsabakalardan men etme' uyarısında bulunduğu medyaya yansımıştı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mihrdad Seraci de 'FIFA ve AFC'nin kadınlara stadyum yasağının devamı halinde İran Futbol Federasyonu'nu endişelendirecek kararlar alabileceği' paylaşımını yapmıştı.
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iran, futbol maçı, kadın, taraftar, stadyum, fifa, asya futbol konfederasyonu (afc), mektup, uyarı, yasak
iran, futbol maçı, kadın, taraftar, stadyum, fifa, asya futbol konfederasyonu (afc), mektup, uyarı, yasak

FIFA'nın baskısı sonucu İranlı kadınlar 1979 sonrası ilk kez bir lig maçını stadyumda izledi

11:34 26.08.2022 (güncellendi: 11:44 26.08.2022)
© AFP 2022 / HOSSEIN ZOHREVANDİran'da ilk kez lig maçına kadın taraftar alındı: 25 Ağustos 2022'de başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda İstiklal ile Mes Kerman arasında oynanan maça yaklaşık 500 kadın taraftarın girmesine izin verildi.
İran'da ilk kez lig maçına kadın taraftar alındı: 25 Ağustos 2022'de başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda İstiklal ile Mes Kerman arasında oynanan maça yaklaşık 500 kadın taraftarın girmesine izin verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / HOSSEIN ZOHREVAND
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FIFA ve AFC'nin 'müsabakalardan men' uyarısı sonucu İran'da yaklaşık 40 yıldır ilk kez kadın taraftarlar bir lig maçını stadyumda izleyebildi. Ev sahibi İstiklal'in renklerine bürünen yaklaşık 500 kadın, tuttukları takımı desteklemenin coşkusunu yaşadı.
İran'da kadınların futbol maçlarına alınmaması krizine Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) müdahalesinden bir sonuç elde edildi. Dün başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda İstiklal ile Mes Kerman arasında oynanan maça yaklaşık 500 kadın taraftar girebildi. İlk kez kadınların bir lig maçında stadyuma alınmasının gerisinde uluslararası kuruluşların baskısının yattığı belirtildi.
Dün Azadi stadyumundan gelen görüntülerde, ev sahibi takımın mavi renklerine bürünüp bayraklarını taşıyan yüzlerce kadın, erkeklerden ayrı bir kapıdan içeri alındı. Girişte duran baştan aşağı örtünmüş kadın gözetmenler tarafından içeri yönlendirilirken başlarını örtmeleri istenen kadın taraftarlar, erkeklerden ayrı bir bölüme oturtuldu.
İstiklal'in resmi hesabı, kadın taraftarları "Azadi stadyumunda olduğunuz için mutluyuz" tweetiyle selamladı.
Stadyuma alınan kadınların tam sayısı açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın Kovid talimatları uyarınca futbol stadyumları toplam kapasitelerinin en fazla yüzde 30'una kadar dolduruluyor. Azadi'de 80 binden fazla koltuk bulunuyor.
İran'da 1979'daki İslam devriminden kısa süre sonra kadınların stadyumlara girmesi yasaklanmıştı.
FIFA ve diğerlerinin baskısı sonucu son yıllarda hepi topu birkaç milli maçı stadyumdan izlemelerine izin verilen İranlı kadınlar, dün ilk kez bir lig maçında hazır bulundu.
Haberlere göre bu gelişme, FIFA ile AFC'nin bu ayında başında İranlı yetkililere kadınlarla ilgili ortak mektup göndermesinin ardından geldi.
Ayrıntıları bilinmeyen mektubun İran Futbol Federasyonu'na kadınları stadyuma alma zorunluluğu getirip getirmediği konusunda İranlı yetkililer kamuoyuna birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı.
İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, geçen hafta gazetecilere, "Kadınların katılımına statları uygun şekilde hazırlayabileceğimiz yerlerde herhangi bir engel yok, ama statların hazır olması şart" dedi.
İran'da yetkililerin kadın taraftarları -ayrı ambulanslar dahil- harem selamlık usulü ağırlamak ve güvenlik garantisine almak için stadyumların tamamen hazırlanması gerektiğini söylediği her sefer, o hazırlıkların bir türlü tamamlanamaması adetten.
1979 sonrasının bu ilki, martta 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında İran-Lübnan maçı için bilet alan kadınların Meşhed İmam Rıza Stadyumu'na girmesine izin verilmemesi, bunun üzerine slogan atan kadınlara güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahale etmesinin yarattığı infialin ardından geldi.
Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayların bütün yönleriyle soruşturulması ve gerekli önlemlerin alınması için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da "Saygıdeğer hanımefendilere yönelik yönetim yetersizliğinden kaynaklanan mantıksız ve saygısız davranışlar, kamuoyunda büyük üzüntüye yol açmıştır" diye tweetlemişti. Horasan Rezevi Eyaleti Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ekber Haşimi Cevahiri ise kadınlara bilet sattıklarını, ama 'Tahran'dan son anda gelen emre göre hareket ettiklerini' söylemişti.
Diğer yandan FIFA'nın 40 yıllık kadınlara stadyum yasağının kaldırılmaması halinde 'İran'ı müsabakalardan men etme' uyarısında bulunduğu medyaya yansımıştı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mihrdad Seraci de 'FIFA ve AFC'nin kadınlara stadyum yasağının devamı halinde İran Futbol Federasyonu'nu endişelendirecek kararlar alabileceği' paylaşımını yapmıştı.
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