https://sputniknews.com.tr/20220826/chp-lideri-kilicdaroglu-kocatepe-yuruyusune-basladi-1060408325.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T01:07+0300
2022-08-26T01:07+0300
2022-08-26T01:07+0300
politika
30 ağustos zafer bayramı
kemal kılıçdaroğlu
gültekin uysal
yürüyüş
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Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-gultekin-uysal-ile-bir-araya-geldi-1060406315.html
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30 ağustos zafer bayramı, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, yürüyüş
30 ağustos zafer bayramı, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, yürüyüş
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kocatepe'ye doğru yürüyüşe başlattıkları Zafer Yolu yürüyüşü başladı.
Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti.
Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.