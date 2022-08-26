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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T01:07+0300
2022-08-26T01:07+0300
politika
30 ağustos zafer bayramı
kemal kılıçdaroğlu
gültekin uysal
yürüyüş
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Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-gultekin-uysal-ile-bir-araya-geldi-1060406315.html
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30 ağustos zafer bayramı, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, yürüyüş
30 ağustos zafer bayramı, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, yürüyüş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı

01:07 26.08.2022
© Twitter/CHP Milletvekili Özcan Purçu CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© Twitter/CHP Milletvekili Özcan Purçu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kocatepe'ye doğru yürüyüşe başlattıkları Zafer Yolu yürüyüşü başladı.
Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti.

Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi
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