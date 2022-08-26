https://sputniknews.com.tr/20220826/chp-lideri-kilicdaroglu-kocatepe-yuruyusune-basladi-1060408325.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe yürüyüşüne başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T01:07+0300

2022-08-26T01:07+0300

2022-08-26T01:07+0300

politika

30 ağustos zafer bayramı

kemal kılıçdaroğlu

gültekin uysal

yürüyüş

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Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-gultekin-uysal-ile-bir-araya-geldi-1060406315.html

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30 ağustos zafer bayramı, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, yürüyüş