https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-gultekin-uysal-ile-bir-araya-geldi-1060406315.html

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Zafer Yolu Yürüyüşü için Afyonkarahisar’a geldi. Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokrat... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T00:05+0300

2022-08-26T00:05+0300

2022-08-26T00:08+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

dp

demokrat parti (dp)

gültekin uysal

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20220815/chp-sozcusu-oztrak-altili-masa-her-seyin-en-iyisini-yapacaktir-1059964599.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, dp, demokrat parti (dp), gültekin uysal