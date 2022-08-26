Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi
00:05 26.08.2022 (güncellendi: 00:08 26.08.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
© CHP/ALP EREN KAYA
Kılıçdaroğlu, Zafer Yolu Yürüyüşü için Afyonkarahisar’a geldi. Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
1/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
2/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
3/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
1/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
2/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.
3/3
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi.