https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-kurum-nae-sao-paulo-gemisinin-turk-karasularina-girmesine-izin-verilmeyecek-1060437677.html

Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek

Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T17:56+0300

2022-08-26T17:56+0300

2022-08-26T18:02+0300

murat kurum

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

nae são paulo

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'ye gelecek 'NAE Sao Paulo' gemisiyle ilgili notifikasyon onayı iptali ve geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğine dair açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi. Kurum, bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak her zaman uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını da vurgulayarak, "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" dedi.

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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, nae são paulo