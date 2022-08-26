https://sputniknews.com.tr/20220826/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-soyer-bu-gemi-gelirse-izmiri-ayaga-kaldiracagiz-1060420321.html

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Bu gemi gelirse İzmir’i ayağa kaldıracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Bu gemi gelirse İzmir’i ayağa kaldıracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20 gün sonra söküm için Ailağa'da olması beklenen ve yüklü miktarda asbest taşıyan gemiyle ilgili konuştu: "Biz... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T10:26+0300

2022-08-26T10:26+0300

2022-08-26T10:26+0300

türkiye

tunç soyer

izmir

asbest

gemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103791/41/1037914190_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_0859bba2d7a95decaa77e4e6aa73c176.jpg

Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Nae Sao Paulo, söküm için yola çıkmıştı. Asbest yüklü geminin 20 gün sonra Aliağa'ya ulaşacağı belirtiliyor.halktv.com.tr yazarı İpek Özbey'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gemi olma özelliklerini tamamen kaybetmiş, yüzdürülerek getirilen bir kargo, içi zehirli atıklarla dolu bir çöp bu. Ama biz dünyanın çöplüğü olmak istemiyoruz" dedi."Dünyada bu işi yapan üçüncü büyük ülke konumundayız; Hindistan ve Bangladeş’ten sonra" diyen Soyer, şöyle devam etti:* "Yetkililer bize ve kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapmadı şu ana kadar. Gemi geldiğinde kontrol edeceğiz, bir sıkıntı varsa geri göndeririz, gibi bir açıklama yaptılar. Geminin içinde 9,6 ton asbest olduğunu iddia ettiler. Fakat geminin ikizi Clemenceau’nun sökümünde 760 tondan fazla asbest, diğer atıklarla beraber bin 500 tonun üzerinde zehirli atık çıktığını biliyoruz. Bu gemi de onun ikizi.* Bu gemi gelirse İzmir’i ayağa kaldıracağız. Bu kabul edilebilir bir durum değil İzmir için. Bu zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim asli görevim. Bu geminin bu şehre zarar vereceğini, o sökümde çalışan işçilerin sağlıklarına zarar vereceğini biliyoruz.* Bu geminin ikizini sökmeyi Hindistan reddetmişti, sonra o gemi İngiltere’de söküldü. O geminin İngiltere’de sökebilmesinin nedeni de kapalı havuzlar, başka bir teknolojiyle söküm yapılıyor orada. Sao Paulo daha önce nükleer denemelere katılmış bir Fransız savaş gemisi. Bizim bu gemiyi kabul etmemiz mümkün değil.* O zaman ne yapacağımızı herkes görecek. Biz o geminin gelmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Eğer gelirse de o gemiyi geri göndermek için ne gerekiyorsa da yapacağız."

https://sputniknews.com.tr/20220805/asbestli-gemiye-karsi-izmirde-miting-geldikleri-gibi-gidecekler-1059563194.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tunç soyer, izmir, asbest, gemi