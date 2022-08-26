https://sputniknews.com.tr/20220826/babacandan-gulsen-yorumu-tutuklu-yargilama-istisna-olmalidir-1060406540.html
Babacan'dan ‘Gülşen’ yorumu: Tutuklu yargılama istisna olmalıdır
Babacan'dan ‘Gülşen’ yorumu: Tutuklu yargılama istisna olmalıdır
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına dair yaptığı paylaşımda, "Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T00:19+0300
2022-08-26T00:19+0300
2022-08-26T00:24+0300
türkiye
gülşen
imam hatip liseleri
ali babacan
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri değerlendirdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220825/ak-partili-tayyardan-gulsenin-tutuklanmasina-iliskin-aciklama-kas-yaparken-goz-cikarmak-1060403525.html
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gülşen, imam hatip liseleri, ali babacan
Babacan'dan ‘Gülşen’ yorumu: Tutuklu yargılama istisna olmalıdır
00:19 26.08.2022 (güncellendi: 00:24 26.08.2022) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına dair yaptığı paylaşımda, "Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri değerlendirdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:
Gülşen’in sözleri inciticiydi, kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez. Ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır.