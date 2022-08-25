AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanmasını değerlendirdi.Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

AK Partili Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin açıklama: 'Kaş yaparken göz çıkarmak'

© AA / Murat Kula AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. © AA / Murat Kula

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AK Partili Şamil Tayyar, Şarkıcı Gülşen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine ilişkin, "Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek" ifadesini kullandı.