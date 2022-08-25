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AK Partili Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin açıklama: 'Kaş yaparken göz çıkarmak'
AK Partili Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin açıklama: 'Kaş yaparken göz çıkarmak'
AK Partili Şamil Tayyar, Şarkıcı Gülşen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine ilişkin, "Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanmasını değerlendirdi.Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220825/1060393108.html
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ak parti, gülşen, şamil tayyar
ak parti, gülşen, şamil tayyar

AK Partili Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin açıklama: 'Kaş yaparken göz çıkarmak'

23:22 25.08.2022 (güncellendi: 23:29 25.08.2022)
© AA / Murat KulaAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA / Murat Kula
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AK Partili Şamil Tayyar, Şarkıcı Gülşen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine ilişkin, "Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek" ifadesini kullandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanmasını değerlendirdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
“Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek.”
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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Şarkıcı Gülşen tutuklandı: 'Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur'
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