https://sputniknews.com.tr/20220826/asbestli-geminin-turk-karasularina-giris-izni-iptal-edildi--tunc-soyer-cifte-bayram-yasiyoruz-1060438183.html

Asbestli geminin Türk karasularına giriş izni iptal edildi | Tunç Soyer: Çifte bayram yaşıyoruz

Asbestli geminin Türk karasularına giriş izni iptal edildi | Tunç Soyer: Çifte bayram yaşıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Brezilya’dan hareket eden NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına giriş iznini iptal etti. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T18:21+0300

2022-08-26T18:21+0300

2022-08-26T18:21+0300

akşam postasi

izmir

tunç soyer

asbest

gemi

izin

iptal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg

Geminin İzmir’e girişini engellemek için kampanya yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilgili kararı Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Soyer, "Çifte bayram yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Böyle olması gerekiyordu ve muradımız gibi oldu. İzmir tek yumruk olmuştu diyebilirim. İzmir’in tüm dinamikleri bu meseleye sahip çıkmışlardı. Bu sonucu almış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Başından beri çok umutluydum. Gelmeyecek , getirmeyeceğiz diyordum, gelmesine izin vermeyeceğiz, eğer gelirse mutlaka geri göndereceğiz diye... O kadar umutlu olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür umudumuz gerçekleşti. Kimse enseyi karartmasın. Bu memleketin sağduyulu insanları var" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-kurum-nae-sao-paulo-gemisinin-turk-karasularina-girmesine-izin-verilmeyecek-1060437677.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

izmir, tunç soyer, asbest, gemi, izin, iptal