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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/asbestli-geminin-turk-karasularina-giris-izni-iptal-edildi--tunc-soyer-cifte-bayram-yasiyoruz-1060438183.html
Asbestli geminin Türk karasularına giriş izni iptal edildi | Tunç Soyer: Çifte bayram yaşıyoruz
Asbestli geminin Türk karasularına giriş izni iptal edildi | Tunç Soyer: Çifte bayram yaşıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Brezilya’dan hareket eden NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına giriş iznini iptal etti. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:21+0300
2022-08-26T18:21+0300
akşam postasi
izmir
tunç soyer
asbest
gemi
izin
iptal
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Geminin İzmir’e girişini engellemek için kampanya yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilgili kararı Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Soyer, "Çifte bayram yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Böyle olması gerekiyordu ve muradımız gibi oldu. İzmir tek yumruk olmuştu diyebilirim. İzmir’in tüm dinamikleri bu meseleye sahip çıkmışlardı. Bu sonucu almış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Başından beri çok umutluydum. Gelmeyecek , getirmeyeceğiz diyordum, gelmesine izin vermeyeceğiz, eğer gelirse mutlaka geri göndereceğiz diye... O kadar umutlu olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür umudumuz gerçekleşti. Kimse enseyi karartmasın. Bu memleketin sağduyulu insanları var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-kurum-nae-sao-paulo-gemisinin-turk-karasularina-girmesine-izin-verilmeyecek-1060437677.html
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izmir, tunç soyer, asbest, gemi, izin, iptal
izmir, tunç soyer, asbest, gemi, izin, iptal

Asbestli geminin Türk karasularına giriş izni iptal edildi | Tunç Soyer: Çifte bayram yaşıyoruz

18:21 26.08.2022
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Özel
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Brezilya’dan hareket eden NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına giriş iznini iptal etti.
Geminin İzmir’e girişini engellemek için kampanya yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilgili kararı Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Soyer, "Çifte bayram yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Böyle olması gerekiyordu ve muradımız gibi oldu. İzmir tek yumruk olmuştu diyebilirim. İzmir’in tüm dinamikleri bu meseleye sahip çıkmışlardı. Bu sonucu almış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Başından beri çok umutluydum. Gelmeyecek , getirmeyeceğiz diyordum, gelmesine izin vermeyeceğiz, eğer gelirse mutlaka geri göndereceğiz diye... O kadar umutlu olduğum için bunları söylüyordum. Çok şükür umudumuz gerçekleşti. Kimse enseyi karartmasın. Bu memleketin sağduyulu insanları var" ifadelerini kullandı.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek
17:56
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