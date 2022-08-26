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https://sputniknews.com.tr/20220826/abdde-evsizlerin-kaldigi-barinaga-ates-acildi-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1060444906.html
ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T21:32+0300
2022-08-26T21:32+0300
dünya
abd
evsiz
barınak
silahlı saldırı
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Henderson Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin, evsizlerin barındığı Harbour House Christian Center'a ateş açtığı bildirildi.Saldırıda, erkeklerin kaldığı barınakta bulunan 15 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği, 4’ünün yaralandığı belirtildi.Polis yetkilileri şüpheli Kenneth B. Gibbs’in gözaltına alındığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/abddeki-musluman-cinayetlerinde-yeni-detaylar-ortaya-cikti-zanliya-oglu-da-yardim-etmis-1059976935.html
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abd, evsiz, barınak, silahlı saldırı
abd, evsiz, barınak, silahlı saldırı

ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21:32 26.08.2022
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Henderson Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin, evsizlerin barındığı Harbour House Christian Center'a ateş açtığı bildirildi.
Saldırıda, erkeklerin kaldığı barınakta bulunan 15 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği, 4’ünün yaralandığı belirtildi.
Polis yetkilileri şüpheli Kenneth B. Gibbs’in gözaltına alındığını aktardı.
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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