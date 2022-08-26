https://sputniknews.com.tr/20220826/abdde-evsizlerin-kaldigi-barinaga-ates-acildi-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1060444906.html
ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T21:32+0300
2022-08-26T21:32+0300
2022-08-26T21:32+0300
dünya
abd
evsiz
barınak
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fd1cca5b1492ef2ea697bb7d5ab2153.jpg
Henderson Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin, evsizlerin barındığı Harbour House Christian Center'a ateş açtığı bildirildi.Saldırıda, erkeklerin kaldığı barınakta bulunan 15 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği, 4’ünün yaralandığı belirtildi.Polis yetkilileri şüpheli Kenneth B. Gibbs’in gözaltına alındığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/abddeki-musluman-cinayetlerinde-yeni-detaylar-ortaya-cikti-zanliya-oglu-da-yardim-etmis-1059976935.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381545_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_a273d81e5e320e28d8ce8ed6dea1fd4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, evsiz, barınak, silahlı saldırı
abd, evsiz, barınak, silahlı saldırı
ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Abone ol
ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Henderson Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin, evsizlerin barındığı Harbour House Christian Center'a ateş açtığı bildirildi.
Saldırıda, erkeklerin kaldığı barınakta bulunan 15 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği, 4’ünün yaralandığı belirtildi.
Polis yetkilileri şüpheli Kenneth B. Gibbs’in gözaltına alındığını aktardı.