https://sputniknews.com.tr/20220825/trabzonspor-galatasaray-macini-ali-palabiyik-yonetecek-1060375213.html
Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T12:39+0300
2022-08-25T12:39+0300
2022-08-25T13:03+0300
trabzonspor
spor
galatasaray
ali palabıyık
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Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-galatasaray-macina-konuk-takimin-taraftari-alinmayacak-1060337806.html
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trabzonspor, galatasaray, ali palabıyık
trabzonspor, galatasaray, ali palabıyık
Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
12:39 25.08.2022 (güncellendi: 13:03 25.08.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.