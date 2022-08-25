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Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T12:39+0300
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trabzonspor
spor
galatasaray
ali palabıyık
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Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-galatasaray-macina-konuk-takimin-taraftari-alinmayacak-1060337806.html
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trabzonspor, galatasaray, ali palabıyık
trabzonspor, galatasaray, ali palabıyık

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

12:39 25.08.2022 (güncellendi: 13:03 25.08.2022)
© AAAli Palabıyık
Ali Palabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
SPOR
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
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