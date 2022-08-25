https://sputniknews.com.tr/20220825/trabzonspor-galatasaray-macini-ali-palabiyik-yonetecek-1060375213.html

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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trabzonspor

spor

galatasaray

ali palabıyık

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Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

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trabzonspor, galatasaray, ali palabıyık