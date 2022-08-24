https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-galatasaray-macina-konuk-takimin-taraftari-alinmayacak-1060337806.html
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T16:45+0300
2022-08-24T16:45+0300
2022-08-24T16:50+0300
trabzonspor
spor
taraftar
galatasaray
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İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-sampiyonlar-ligine-kalmasi-halinde-300-milyon-lirayi-kasasina-koyacak-1060323756.html
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trabzonspor, taraftar, galatasaray
trabzonspor, taraftar, galatasaray
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
16:45 24.08.2022 (güncellendi: 16:50 24.08.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.