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https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-galatasaray-macina-konuk-takimin-taraftari-alinmayacak-1060337806.html
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T16:45+0300
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trabzonspor
spor
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İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-sampiyonlar-ligine-kalmasi-halinde-300-milyon-lirayi-kasasina-koyacak-1060323756.html
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trabzonspor, taraftar, galatasaray
trabzonspor, taraftar, galatasaray

Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

16:45 24.08.2022 (güncellendi: 16:50 24.08.2022)
© AAgalatasaray, trabzonspor, futbol topu
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Kopenhag deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer gruplara giden yolda tur şansını Trabzon'da oynanacak rövanşa bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
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