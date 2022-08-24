https://sputniknews.com.tr/20220824/trabzonspor-sampiyonlar-ligine-kalmasi-halinde-300-milyon-lirayi-kasasina-koyacak-1060323756.html
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 300 milyon lirayı kasasına koyacak
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 300 milyon lirayı kasasına koyacak
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Trabzonspor bu akşam Kopenhag'ı konuk edecek. Bordo-mavililer turu atlayıp gruplara kalması halinde 300... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T11:49+0300
2022-08-24T11:49+0300
2022-08-24T11:49+0300
spor
trabzonspor
uefa şampiyonlar ligi
kopenhag
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Danimarka'da rakibine ilk maçta 2-1 yenilen ve bu akşam iki farklı galibiyetler için sahaya çıkacak olan bordo-mavililer, turu geçmesi durumunda dev bir gelirin de sahibi olacak.UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki prim rakamlarını yükseltmesiyle birlikte Trabzonspor, gruplara kalması durumunda 15.64 milyon euro'luk katılım bedelinin sahibi olacak.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte organizasyondaki tek Türk takımı olan bordo-mavililer, ek bir gelirin de neredeyse tamamının sahibi olacak.UEFA elde ettiği yayın, reklam gibi gelirleri bir havuzda toplayıp, gruplara kalan takımlara, ülkesinin bu gelire katkısı oranında paylar dağıtıyor.Türkiye'nin bu pastaki payı ise 3 milyon euro civarında. Bu paranın yüzde 90'ı yani 2.7 milyon euro'su, Trabzonspor'un organizasyonda tek kalması nedeniyle bordo-mavililerin olacak.Trabzonspor'un Kopenhag'ı eleyerek gruplara kalması durumunda elde edeceği gelir 18.5 milyon euro'yu aşıyor ve bugünkü kur ile yaklaşık 330 milyon TL ediyor.
kopenhag
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trabzonspor, uefa şampiyonlar ligi, kopenhag
trabzonspor, uefa şampiyonlar ligi, kopenhag
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 300 milyon lirayı kasasına koyacak
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Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Trabzonspor bu akşam Kopenhag'ı konuk edecek. Bordo-mavililer turu atlayıp gruplara kalması halinde 300 milyon liralık gelirin de sahibi olacak.
Danimarka'da rakibine ilk maçta 2-1 yenilen ve bu akşam iki farklı galibiyetler için sahaya çıkacak olan bordo-mavililer, turu geçmesi durumunda dev bir gelirin de sahibi olacak.
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki prim rakamlarını yükseltmesiyle birlikte Trabzonspor, gruplara kalması durumunda 15.64 milyon euro'luk katılım bedelinin sahibi olacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte organizasyondaki tek Türk takımı olan bordo-mavililer, ek bir gelirin de neredeyse tamamının sahibi olacak.
UEFA elde ettiği yayın, reklam gibi gelirleri bir havuzda toplayıp, gruplara kalan takımlara, ülkesinin bu gelire katkısı oranında paylar dağıtıyor.
Türkiye'nin bu pastaki payı ise 3 milyon euro civarında. Bu paranın yüzde 90'ı yani 2.7 milyon euro'su, Trabzonspor'un organizasyonda tek kalması nedeniyle bordo-mavililerin olacak.
Trabzonspor'un Kopenhag'ı eleyerek gruplara kalması durumunda elde edeceği gelir 18.5 milyon euro'yu aşıyor ve bugünkü kur ile yaklaşık 330 milyon TL ediyor.