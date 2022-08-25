https://sputniknews.com.tr/20220825/sampiyonlar-liginde-gruplar-belli-oldu-1060399070.html

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T22:09+0300

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spor

uefa

istanbul

uefa şampiyonlar ligi

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İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)Final İstanbul'da oynanacakŞampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek.2022-2023 sezonu finali, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Maç tarihleriŞampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:Grup 1. maçları: 6-7 EylülGrup 2. maçları: 13-14 EylülGrup 3. maçları: 4-5 EkimGrup 4. maçları: 11-12 EkimGrup 5. maçları: 25-26 EkimGrup 6. maçları: 1-2 KasımSon 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023Final maçı: 10 Haziran 2023

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