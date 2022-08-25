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https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-savunma-bakanligindan-sahte-hesap-uyarisi-1060401269.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlıklarına ait sosyal medya hesaplarının bulunmadığını sahte hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T22:58+0300
2022-08-25T23:02+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
hulusi akar
sahte
hesap
sahte hesap
sosyal medya
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesaplarının bulunmadığı bildirildi.Aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları ile Anıtkabir Komutanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının da olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu sözler yer aldı:
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milli savunma bakanlığı, hulusi akar, sahte, hesap, sahte hesap, sosyal medya
milli savunma bakanlığı, hulusi akar, sahte, hesap, sahte hesap, sosyal medya

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı

22:58 25.08.2022 (güncellendi: 23:02 25.08.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlıklarına ait sosyal medya hesaplarının bulunmadığını sahte hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesaplarının bulunmadığı bildirildi.
Aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları ile Anıtkabir Komutanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının da olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu sözler yer aldı:
"Bakanımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve birliklerimize ilişkin resmi açıklamalar Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Kuvvetlerimiz adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir."
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