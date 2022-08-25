https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-savunma-bakanligindan-sahte-hesap-uyarisi-1060401269.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlıklarına ait sosyal medya hesaplarının bulunmadığını sahte hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli savunma bakanlığı

hulusi akar

sahte

hesap

sahte hesap

sosyal medya

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesaplarının bulunmadığı bildirildi.Aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları ile Anıtkabir Komutanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının da olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu sözler yer aldı:

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milli savunma bakanlığı, hulusi akar, sahte, hesap, sahte hesap, sosyal medya