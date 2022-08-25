https://sputniknews.com.tr/20220825/kilicdaroglu-hukuka-adalete-ihanet-etmeyin-sanatciyi-hemen-serbest-birakin-1060399782.html

Kılıçdaroğlu: Hukuka, adalete ihanet etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın

Kılıçdaroğlu: Hukuka, adalete ihanet etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili savcı ve hakimlere seslenerek, "Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T22:15+0300

2022-08-25T22:15+0300

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kemal kılıçdaroğlu

gülşen

türkiye

tutuklama

imam hatip

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"

https://sputniknews.com.tr/20220825/1060393108.html

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kemal kılıçdaroğlu, gülşen, tutuklama, imam hatip