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https://sputniknews.com.tr/20220825/kilicdaroglu-hukuka-adalete-ihanet-etmeyin-sanatciyi-hemen-serbest-birakin-1060399782.html
Kılıçdaroğlu: Hukuka, adalete ihanet etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın
Kılıçdaroğlu: Hukuka, adalete ihanet etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili savcı ve hakimlere seslenerek, "Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T22:15+0300
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kemal kılıçdaroğlu
gülşen
türkiye
tutuklama
imam hatip
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"
https://sputniknews.com.tr/20220825/1060393108.html
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kemal kılıçdaroğlu, gülşen, tutuklama, imam hatip
kemal kılıçdaroğlu, gülşen, tutuklama, imam hatip

Kılıçdaroğlu: Hukuka, adalete ihanet etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın

22:15 25.08.2022 (güncellendi: 22:25 25.08.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili savcı ve hakimlere seslenerek, "Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.
Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.
Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"
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