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https://sputniknews.com.tr/20220825/istab-baskani-okul-servis-ucretlerine-yapilan-zammi-degerlendirdi-asla-yeterli-degil-1060358506.html
İSTAB Başkanı, okul servis ücretlerine yapılan zammı değerlendirdi: 'Asla yeterli değil'
İSTAB Başkanı, okul servis ücretlerine yapılan zammı değerlendirdi: 'Asla yeterli değil'
İstanbul’da servis ücretlerine yapılan yüzde 19.20'lik zammı değerlendiren İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, zam tekliflerinin... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T01:51+0300
2022-08-25T01:56+0300
ekonomi
ukome
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
okul
okul servisi
zam
enflasyon
akaryakıt
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerini görüşmek için toplandı. İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.'Maliyetimiz yüzde 130 oranında artmış durumda'Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre yapılan zammı değerlendiren İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, “Akaryakıt maliyetleri son bir yılda yüzde 200’ün üzerine çıktı. İşçi maliyeti araç muayeneleri ve bakımı ve enflasyonu da göz önünde bulundurursak bizim maliyetimiz yüzde 130 oranında artmış durumda. Yapılan zam asla yeterli değil” açıklamalarında bulundu.'Aradaki farkı mecburen velilere yansıtmak zorunda kalacaklar'Araç masraflarındaki artışlara dikkat çeken İSTAB Başkanı Gül, ”Araçların masraflarını karşılayabilmesi için en az 22-23 bin TL ciro yapması gerekiyor. Yapılan yüzde 19.20’lik zamla araçların cirosu 10 bin 500 ya da 10 bin 800 TL’ye denk geliyor. Bu şirketleri zorlayacak, sahada da ciddi problemlere yol açacak. Çalışmak istemeyecekler ya da aradaki farkı mecburen velilere yansıtmak zorunda kalacaklar. Biz de öğrencilere ucuz ulaşım sağlamak isteriz ancak hâl böyleyken ne yazık ki mümkün değil” dedi. 'İstanbul’da okul saatleri değiştirilirse zam yapmaya bile gerek kalmaz'İstanbul’da eğitim saatlerinin değişmesi takdirde servis ücretlerine zam yapılmasına gerek kalmayacağını söyleyen Gül, “Bu durumu epeydir gündeme getiriyoruz. İstanbul’da okul saatleri değiştirilirse zam yapmaya bile gerek kalmaz servisler ek iş yapar ve aradaki maliyet farkı kapanır. Bu konuyu gündeme getirdik ama devletin müdahalesi olmadan imkansız bir durum“ diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220824/istanbulda-okul-servis-ucretlerine-zam-1060336129.html
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ukome, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), okul, okul servisi, zam, enflasyon, akaryakıt
ukome, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), okul, okul servisi, zam, enflasyon, akaryakıt

İSTAB Başkanı, okul servis ücretlerine yapılan zammı değerlendirdi: 'Asla yeterli değil'

01:51 25.08.2022 (güncellendi: 01:56 25.08.2022)
© DHAOkul servisi
Okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© DHA
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İstanbul’da servis ücretlerine yapılan yüzde 19.20'lik zammı değerlendiren İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, zam tekliflerinin yüzde 50-60 oranında olduğunu, son bir yılda ise maliyetlerinin yüzde 130 arttığını ve yüzde 19’luk zammın yeterli olmadığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerini görüşmek için toplandı.
İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.

'Maliyetimiz yüzde 130 oranında artmış durumda'

Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre yapılan zammı değerlendiren İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, “Akaryakıt maliyetleri son bir yılda yüzde 200’ün üzerine çıktı. İşçi maliyeti araç muayeneleri ve bakımı ve enflasyonu da göz önünde bulundurursak bizim maliyetimiz yüzde 130 oranında artmış durumda. Yapılan zam asla yeterli değil” açıklamalarında bulundu.

'Aradaki farkı mecburen velilere yansıtmak zorunda kalacaklar'

Araç masraflarındaki artışlara dikkat çeken İSTAB Başkanı Gül, ”Araçların masraflarını karşılayabilmesi için en az 22-23 bin TL ciro yapması gerekiyor. Yapılan yüzde 19.20’lik zamla araçların cirosu 10 bin 500 ya da 10 bin 800 TL’ye denk geliyor. Bu şirketleri zorlayacak, sahada da ciddi problemlere yol açacak. Çalışmak istemeyecekler ya da aradaki farkı mecburen velilere yansıtmak zorunda kalacaklar. Biz de öğrencilere ucuz ulaşım sağlamak isteriz ancak hâl böyleyken ne yazık ki mümkün değil” dedi.

'İstanbul’da okul saatleri değiştirilirse zam yapmaya bile gerek kalmaz'

İstanbul’da eğitim saatlerinin değişmesi takdirde servis ücretlerine zam yapılmasına gerek kalmayacağını söyleyen Gül, “Bu durumu epeydir gündeme getiriyoruz. İstanbul’da okul saatleri değiştirilirse zam yapmaya bile gerek kalmaz servisler ek iş yapar ve aradaki maliyet farkı kapanır. Bu konuyu gündeme getirdik ama devletin müdahalesi olmadan imkansız bir durum“ diye konuştu.
Okul servis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
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İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
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