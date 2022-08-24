https://sputniknews.com.tr/20220824/istanbulda-okul-servis-ucretlerine-zam-1060336129.html

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapılmasına karar verildi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T16:19+0300

2022-08-24T16:19+0300

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yaşam

istanbul

servis

zam

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İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servisine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi.En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı.

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istanbul, servis, zam