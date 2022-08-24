https://sputniknews.com.tr/20220824/istanbulda-okul-servis-ucretlerine-zam-1060336129.html
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapılmasına karar verildi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T16:19+0300
2022-08-24T16:19+0300
2022-08-24T16:19+0300
yaşam
istanbul
servis
zam
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İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servisine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi.En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı.
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istanbul, servis, zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
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İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servisine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi.
En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı.