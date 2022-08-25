https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsenin-avukatindan-aciklama-boyle-bir-karar-beklemiyorduk-1060398957.html

Gülşen’in avukatından açıklama: Böyle bir karar beklemiyorduk

Gülşen’in avukatından açıklama: Böyle bir karar beklemiyorduk

Şarkıcı Gülşen’in avukatı Emek Emre, tutuklama kararıyla ilgili "Tabii ki üzgünüz böyle bir karar beklemiyorduk" açıklamasını yaptı. Emre, "Ne yazık ki... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T22:00+0300

2022-08-25T22:00+0300

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türkiye

gülşen

avukat

tutuklama

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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklama kararı alınan Gülşen'in avukatı Emek Emre, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukat Emek Emre, “Hepinizin de duyduğu gibi çok üzücü bir şekilde Gülşen hanım tutuklandı. Sadece şunu belirtmek istiyorum, kendisi, ailesi, kendisi hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti ve yasaların müvekkilin için adil bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu Madde 216 tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki, bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Şu aşamada daha başka söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki tutuklamayla sonuçlandı konu, yarın sabahtan itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz. Konunun takipçisi olacağız” dedi. 'Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz'"Kendisi gayet güçlü bir durumda. 3-4 dakika önce yanındaydım. Tabii ki üzgünüz böyle bir karar beklemiyorduk" diyen Emre, "Suçta ve cezada kanunilik önemlidir ve o itibarla ön görmediğimiz bir durum vuku buldu. Tabii ki istinat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirel boyutları olabilir. Fakat eleştiri yapılabilecek bir cümle esasen suç teşkil etmek zorunda da değildir. Ben bir hukukçu ve Gülşen hanımın avukatı olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220825/1060393108.html

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gülşen, avukat, tutuklama