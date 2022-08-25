https://sputniknews.com.tr/20220825/duzcede-ruhsatsiz-silah-kullanan-bir-sahis-cocuklarin-gozu-onunde-kopege-ates-etti-1060357227.html

Düzce'de ruhsatsız silah kullanan bir şahıs, çocukların gözü önünde köpeğe ateş etti

Düzce'de ruhsatsız silah kullanan bir şahıs, çocukların gözü önünde köpeğe ateş etti

Düzce’de ruhsatsız silah kullanan bir kişi, evin bahçesindeki köpeğe, çocukların gözü önünde ateş etti. Yerde hareketsiz yatan köpeği Bipativer Derneği Başkanı... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T01:14+0300

2022-08-25T01:14+0300

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türkiye

düzce

köpek

ruhsatsız silahlar

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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü’nde bir evin bahçesindeki köpeğe, iddiaya göre B.S. isimli şahıs, ruhsatsız silahı ile 2 el ateş ederek yaraladı. Yerde hareketsiz kalan köpeğin halini görenler hemen jandarma ekipleri ile Bipativer Derneği'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, köpeği vurduktan sonra olay yerinden kaçan B.S. isimli şahsı kısa sürede yakalayarak silahına el koydu.Hayati̇ tehlikesi bulunmuyorBipativer Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise yaralı köpeğin saldırmaması için önce ağzını bağladı. Daha sonra kucaklayarak veterinere götürmek üzere aracına bindirdi. Veteriner kliniğine götürülen köpeğin, saçma ile vurulduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Köpeği yaralayan B.S. isimli şahıs ise gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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