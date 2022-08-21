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https://sputniknews.com.tr/20220821/isaretlenen-sokak-kopekleri-olduruluyor-tartismasi-havritaya-kapatma-davasi-1060198815.html
'İşaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor' tartışması: Havrita’ya kapatma davası
'İşaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor' tartışması: Havrita’ya kapatma davası
Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması tartışma çıkardı. Hayvanseverler söz konusu uygulamayla hedef gösterilen hayvanların... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:10+0300
2022-08-21T12:12+0300
türkiye
sokak hayvanları
harita
havrita
istanbul barosu
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Hayvanseverler, sokak köpeklerinin yerlerini tespit için kullanılan Havrita (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle kapatılmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan hayvanseverler, son zamanlarda artan sokak köpeği zehirlenmelerinin Havrita’nın sokak köpeklerini hedef göstermesi sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.Havrita-Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise Havrita’nın “Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin” gibi bir çağrısı, misyonu olmadığını söyledi. Koçak, “Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım’ demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı” diye konuştu.Öte yandan işaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, “Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye, evet, öyle olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Hayvan düşmanlığının empoze edildiğini belirten Avukat Ekmekçi şöyle devam etti: “Sosyal medyada çok fazla hesapları var gibi gözüküyor ama hepsi sahte. Bu uygulamaları kısa sürede geliştirdikleri için inanılmaz bir para güçleri olduğunu düşünüyoruz. Toplum bir anda ‘hayvansever’ ve ‘hayvan düşmanı’ diye ikiye bölündü. Platform toplumu karıştırmak için oluşturulmuş. Biz hukukçular bu uygulamadan son derece rahatsızız. Yaşananlar yasaya aykırı, Türkiye’de hayvanların yaşam hakkı hem Hayvanları Koruma Kanunu, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde, uygulama yönetmeliğinde güvence altına alınmıştır. Uygulama yüzünden hayvanların yaşam hakkı tehlike altında.Dolayısıyla uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Bunun için bizler barolar olarak dava açmayı düşünüyoruz. Hatta Türkiye Barolar Birliği bünyesinde de Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu yönde bir karar aldık. Barolar birliğinin onayına sunacağız, eylül ayı gibi davayı açmayı umuyoruz."
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sokak hayvanları, harita, havrita, istanbul barosu
sokak hayvanları, harita, havrita, istanbul barosu

'İşaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor' tartışması: Havrita’ya kapatma davası

12:10 21.08.2022 (güncellendi: 12:12 21.08.2022)
© DHAsokak köpeği yoldaş
sokak köpeği yoldaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© DHA
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Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması tartışma çıkardı. Hayvanseverler söz konusu uygulamayla hedef gösterilen hayvanların zehirlendiğini iddia ederek sitenin kapatılmasını istedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ekmekçi, “Dava açmak için karar aldık” dedi.
Hayvanseverler, sokak köpeklerinin yerlerini tespit için kullanılan Havrita (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle kapatılmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan hayvanseverler, son zamanlarda artan sokak köpeği zehirlenmelerinin Havrita’nın sokak köpeklerini hedef göstermesi sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.
Havrita-Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise Havrita’nın “Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin” gibi bir çağrısı, misyonu olmadığını söyledi. Koçak, “Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım’ demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı” diye konuştu.
Öte yandan işaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, “Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye, evet, öyle olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Hayvan düşmanlığının empoze edildiğini belirten Avukat Ekmekçi şöyle devam etti: “Sosyal medyada çok fazla hesapları var gibi gözüküyor ama hepsi sahte. Bu uygulamaları kısa sürede geliştirdikleri için inanılmaz bir para güçleri olduğunu düşünüyoruz. Toplum bir anda ‘hayvansever’ ve ‘hayvan düşmanı’ diye ikiye bölündü. Platform toplumu karıştırmak için oluşturulmuş.
Biz hukukçular bu uygulamadan son derece rahatsızız. Yaşananlar yasaya aykırı, Türkiye’de hayvanların yaşam hakkı hem Hayvanları Koruma Kanunu, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde, uygulama yönetmeliğinde güvence altına alınmıştır. Uygulama yüzünden hayvanların yaşam hakkı tehlike altında.
Dolayısıyla uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Bunun için bizler barolar olarak dava açmayı düşünüyoruz. Hatta Türkiye Barolar Birliği bünyesinde de Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu yönde bir karar aldık. Barolar birliğinin onayına sunacağız, eylül ayı gibi davayı açmayı umuyoruz."
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