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DSÖ: Kovid-19'dan 2022'de ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
DSÖ: Kovid-19'dan 2022'de ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirdi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T22:21+0300
2022-08-25T22:25+0300
koronavirüs
kovid-19
ölü
dös
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına dair son gelişmeleri değerlendirdi.Ghebreyesus, virüsün etkisini göstermeye başladığı 2019 sonlarından bu yana dünyada virüs kaynaklı 6,45 milyon can kaybının görüldüğünü belirterek, "Bu hafta, yılın başından bu yana 1 milyon can kaybıyla üzücü bir dönüm nokrasını geçtik" dedi.Can kayıplarını önleyecek araçların bulunmasına rağmen bu kadar ölümün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Tüm hükümetlere, nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedefi yolunda sağlık çalışanları, yaşlılar ve yüksek risk grubu altındaki kişileri aşılama çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.Ghebreyesus, 136 ülkenin haziran sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturamadığını kaydederek, bu ülkelerden 66'sının henüz nüfusunun yüzde 40'ını bile aşılayamadığının altını çizdi.Düşük aşılama oranı bulunan ülkelerde aşılama kapasitesinin giderek arttığını ifade eden Ghebreyesus, "Daha fazlası yapılmalı. Dünya nüfusunun üçte biri, sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü hala aşısız durumda" diye konuştu.Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere test, genom sıralaması ve aşılama kapasitelerini azaltmama çağrısını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20220818/dso-direktorunden-ukrayna-tigray-karsilastirmasi-belki-de-nedeni-insanlarin-ten-rengidir-1060062752.html
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kovid-19, ölü, dös, dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19, ölü, dös, dünya sağlık örgütü (dsö)

DSÖ: Kovid-19'dan 2022'de ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti

22:21 25.08.2022 (güncellendi: 22:25 25.08.2022)
© AAkoronavirüs, vaka
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.
Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına dair son gelişmeleri değerlendirdi.
Ghebreyesus, virüsün etkisini göstermeye başladığı 2019 sonlarından bu yana dünyada virüs kaynaklı 6,45 milyon can kaybının görüldüğünü belirterek, "Bu hafta, yılın başından bu yana 1 milyon can kaybıyla üzücü bir dönüm nokrasını geçtik" dedi.
Can kayıplarını önleyecek araçların bulunmasına rağmen bu kadar ölümün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Tüm hükümetlere, nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedefi yolunda sağlık çalışanları, yaşlılar ve yüksek risk grubu altındaki kişileri aşılama çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Ghebreyesus, 136 ülkenin haziran sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturamadığını kaydederek, bu ülkelerden 66'sının henüz nüfusunun yüzde 40'ını bile aşılayamadığının altını çizdi.
Düşük aşılama oranı bulunan ülkelerde aşılama kapasitesinin giderek arttığını ifade eden Ghebreyesus, "Daha fazlası yapılmalı. Dünya nüfusunun üçte biri, sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü hala aşısız durumda" diye konuştu.
Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere test, genom sıralaması ve aşılama kapasitelerini azaltmama çağrısını yineledi.
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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