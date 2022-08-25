https://sputniknews.com.tr/20220825/cumhurbaskani-erdogan-ahlatta-bolge-valileriyle-bir-araya-geldi-1060395411.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T20:58+0300

2022-08-25T20:58+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

ahlat

vali

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Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

türkiye

ahlat

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recep tayyip erdoğan, ahlat, vali