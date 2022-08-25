https://sputniknews.com.tr/20220825/cumhurbaskani-erdogan-ahlatta-bolge-valileriyle-bir-araya-geldi-1060395411.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T20:58+0300
2022-08-25T20:58+0300
2022-08-25T20:58+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ahlat
vali
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Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.
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recep tayyip erdoğan, ahlat, vali
recep tayyip erdoğan, ahlat, vali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.
Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.
Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.