https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-bozdagdan-kilicdarogluna-kimse-hakim-ve-savcilara-emir-ve-talimat-veremez-1060404968.html

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez

Adalet Bakanı Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in tutuklanması sonrası hakim ve savcılara 'sanatçıyı hemen serbest bırakın' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Kimse... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T23:59+0300

2022-08-25T23:59+0300

2022-08-26T00:03+0300

bekir bozdağ

gülşen

kemal kılıçdaroğlu

politika

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi. Bozdağ yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:"İHL’lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana;kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP’nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP’li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok.Buna şaşırdık mı? Asla.Bildik CHP işte.İHL’lilere iftira atana; kin,nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP,samimi değildir ve “Helalleşme”yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır.Hakimleri ve savcılara tehdidi,hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara,emir ve talimat veremez;tavsiye ve telkinde bulunamaz;onları hedef gösteremez.Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler,hakim ve savcıların değil söyleyenin karekterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız,bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."

https://sputniknews.com.tr/20220825/kilicdaroglu-hukuka-adalete-ihanet-etmeyin-sanatciyi-hemen-serbest-birakin-1060399782.html

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bekir bozdağ, gülşen, kemal kılıçdaroğlu