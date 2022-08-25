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Apple'dan yeni etkinlik: iPhone 14 mü geliyor?
Apple'dan yeni etkinlik: iPhone 14 mü geliyor?
Teknoloji devi Apple yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliğin 7 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Etkinlikte yeni iPhone'ların tanıtılması bekleniyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T13:00+0300
2022-08-25T13:00+0300
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Koronavirüs salgınının başladığı 2020'den bu yana yeni cihazlarını internet sitesi üzerinden yayınlanan etkinliklerle duyuran Apple'dan yeni etkinlik geliyor. 7 Eylül'de düzenlenecek etkinliğin açılışı Kaliforniya'daki Apple kampüsünde gerçekleştirilecek.Yeni Apple Watch ve AirPod'ları tanıtması beklenen şirketin, aynı zamanda yeni Macbook ve iPad modellerini de hazırladığı belirtildi. Ancak söz konusu cihazların Ekim ayında gerçekleştirilen ayrı bir etkinlikte sunulması mümkün.7 Eylül'deki etkinlikte dört yeni iPhone modelinin tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonların iPhone 14 olarak isimlendirileceği belirtilirken, yeni cihazlarda geliştirilmiş kameraların bulunacağı kaydedildi. Daha yüksek bir fiyata satılacak iPhone 14 Pro cihazları ise ekranlarında daha küçük çentiğe sahip olabilir.Tüm dünyadaki teknoloji şirketlerini etkileyen tedarik zinciri konusundaki belirsizlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle şirketin fiyatları artırıp artırmadığını görmek için Apple'ın yeni serisinin fiyatlarını yakından izlenecek.Apple'ın etkinlikte Series 8 olarak adlandırılması beklenen yeni Apple saatlerini de piyasaya çıkaracağı belirtiliyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre yeni saatler, uyku ve doğurganlık kalitesini takip etme amacıyla vücut sıcaklığını ölçebilecek bir sensöre sahip olacak.Şirket genellikle Eylül etkinliğinden sonra iPhone cihazları için iOS yazılımının yeni sürümünü yayınlıyor. Bu yıl ise yeni yazılım, telefonun kilit ekranını özelleştirme ve iMessages'ı gönderme veya düzenleme özelliğini içeriyor.
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apple, apple watch, iphone, macbook, ipad, airpod

Apple'dan yeni etkinlik: iPhone 14 mü geliyor?

13:00 25.08.2022
© AppleTeknoloji devi Apple yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliğin 7 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Etkinlikte yeni iPhone'ların tanıtılması bekleniyor.
Teknoloji devi Apple yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliğin 7 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Etkinlikte yeni iPhone'ların tanıtılması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Apple
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Teknoloji devi Apple yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliğin 7 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Etkinlikte yeni iPhone'ların tanıtılması bekleniyor.
Koronavirüs salgınının başladığı 2020'den bu yana yeni cihazlarını internet sitesi üzerinden yayınlanan etkinliklerle duyuran Apple'dan yeni etkinlik geliyor. 7 Eylül'de düzenlenecek etkinliğin açılışı Kaliforniya'daki Apple kampüsünde gerçekleştirilecek.
Yeni Apple Watch ve AirPod'ları tanıtması beklenen şirketin, aynı zamanda yeni Macbook ve iPad modellerini de hazırladığı belirtildi. Ancak söz konusu cihazların Ekim ayında gerçekleştirilen ayrı bir etkinlikte sunulması mümkün.
7 Eylül'deki etkinlikte dört yeni iPhone modelinin tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonların iPhone 14 olarak isimlendirileceği belirtilirken, yeni cihazlarda geliştirilmiş kameraların bulunacağı kaydedildi. Daha yüksek bir fiyata satılacak iPhone 14 Pro cihazları ise ekranlarında daha küçük çentiğe sahip olabilir.
Tüm dünyadaki teknoloji şirketlerini etkileyen tedarik zinciri konusundaki belirsizlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle şirketin fiyatları artırıp artırmadığını görmek için Apple'ın yeni serisinin fiyatlarını yakından izlenecek.
Apple'ın etkinlikte Series 8 olarak adlandırılması beklenen yeni Apple saatlerini de piyasaya çıkaracağı belirtiliyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre yeni saatler, uyku ve doğurganlık kalitesini takip etme amacıyla vücut sıcaklığını ölçebilecek bir sensöre sahip olacak.
Şirket genellikle Eylül etkinliğinden sonra iPhone cihazları için iOS yazılımının yeni sürümünü yayınlıyor. Bu yıl ise yeni yazılım, telefonun kilit ekranını özelleştirme ve iMessages'ı gönderme veya düzenleme özelliğini içeriyor.
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