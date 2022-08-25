https://sputniknews.com.tr/20220825/aksener-kilicdaroglunun-aday-olma-konusunda-bir-problem-yok-1060355045.html
Akşener: Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda bir problem yok
Akşener: Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda bir problem yok
İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘bir problem olmadığını’ belirterek, "Elbette aday... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T00:07+0300
2022-08-25T00:07+0300
2022-08-25T00:47+0300
türkiye
meral akşener
saadet partisi
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın ‘Gündem Özel’ programına katıldı.Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendirdi. 'İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz'"Kemal Kılıçdaroğlu, altı genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini söylüyor. Masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olması gerektiğini de birçok defa kamuoyu ile paylaştı. Ben İYİ Parti lideri olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek gezdim" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:'Adayı ne zaman açıklayacaksınız?' sorusuna yanıt“Adayı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna yanıt veren Akşener, “2 Ekim'de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/aksener-adayligim-tartismaya-kapali-olmayacagim-1060319571.html
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meral akşener, saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti
meral akşener, saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti
Akşener: Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda bir problem yok
00:07 25.08.2022 (güncellendi: 00:47 25.08.2022) Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘bir problem olmadığını’ belirterek, "Elbette aday olma konusunda bir problem yok, Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere. Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın ‘Gündem Özel’ programına
katıldı.
Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendirdi.
'İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz'
"Kemal Kılıçdaroğlu, altı genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini söylüyor. Masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olması gerektiğini de birçok defa kamuoyu ile paylaştı. Ben İYİ Parti lideri olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek gezdim" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
" Elbette aday olma konusunda bir problem yok, Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere. Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz. Altı birbirinden farklı gelenekten gelen, altı birbirinden farklı değer setlerine sahip siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı öğrendiği ve uyguladığı bir masa orası. Bunun doğru anlaşılması halinde o masadan oy birliği ile bir aday çıkar. Ben inanıyorum o masadan oy birliğiyle bir tek aday çıkar.
'Adayı ne zaman açıklayacaksınız?' sorusuna yanıt
“Adayı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna yanıt veren Akşener, “2 Ekim'de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok” yanıtını verdi.