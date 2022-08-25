https://sputniknews.com.tr/20220825/aksener-kilicdaroglunun-aday-olma-konusunda-bir-problem-yok-1060355045.html

Akşener: Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda bir problem yok

Akşener: Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda bir problem yok

İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘bir problem olmadığını’ belirterek, "Elbette aday... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T00:07+0300

2022-08-25T00:07+0300

2022-08-25T00:47+0300

türkiye

meral akşener

saadet partisi

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın ‘Gündem Özel’ programına katıldı.Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendirdi. 'İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz'"Kemal Kılıçdaroğlu, altı genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini söylüyor. Masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olması gerektiğini de birçok defa kamuoyu ile paylaştı. Ben İYİ Parti lideri olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek gezdim" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:'Adayı ne zaman açıklayacaksınız?' sorusuna yanıt“Adayı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna yanıt veren Akşener, “2 Ekim'de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220824/aksener-adayligim-tartismaya-kapali-olmayacagim-1060319571.html

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meral akşener, saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti