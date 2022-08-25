https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee eyaleti senatörü Marsha Blackburn, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T21:30+0300
2022-08-25T21:30+0300
2022-08-25T21:31+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'un bugün akşam saatlerinde son haftalarda gerilimin yükseldiği Tayvan'a resmi bir ziyaret düzenlediğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, duyurusu yapılmayan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan ziyaretinde Blackburn'un Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geleceği belirtildi.Açıklamada, Blackburn'un ayrıca Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gu Lixiong, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve diğer yetkililerle de görüşmeler planladığı kaydedildi.Söz konusu adım, ABD'li siyasilerin adaya bu ay içinde düzenlediği üçüncü ziyaret olarak öne çıkıyor.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihleri arasında Taipei'ye yaptığı ziyaret Pekin'in sert tepkisine neden olmuş, Çin ordusu ada çevresinde geniş çaplı tatbikatlar başlatmıştı.14-15 Ağustos tarihlerinde de Demokrat Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki heyet adaya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/pekin-abd-kongresi-heyetinin-tayvan-ziyareti-cinin-egemenligi-ve-toprak-butunlugunu-ihlal-ediyor-1059945563.html
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abd, tayvan, ziyaret, marsha blackburn
abd, tayvan, ziyaret, marsha blackburn
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
21:30 25.08.2022 (güncellendi: 21:31 25.08.2022) Abone ol
ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee eyaleti senatörü Marsha Blackburn, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'un bugün akşam saatlerinde son haftalarda gerilimin yükseldiği Tayvan'a resmi bir ziyaret düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, duyurusu yapılmayan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan ziyaretinde Blackburn'un Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, Blackburn'un ayrıca Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gu Lixiong, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve diğer yetkililerle de görüşmeler planladığı kaydedildi.
Söz konusu adım, ABD'li siyasilerin adaya bu ay içinde düzenlediği üçüncü ziyaret olarak öne çıkıyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihleri arasında Taipei'ye yaptığı ziyaret Pekin'in sert tepkisine neden olmuş, Çin ordusu ada çevresinde geniş çaplı tatbikatlar başlatmıştı.
14-15 Ağustos tarihlerinde de Demokrat Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki heyet adaya gelmişti.