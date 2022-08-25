Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee eyaleti senatörü Marsha Blackburn, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T21:30+0300
2022-08-25T21:31+0300
dünya
abd
tayvan
ziyaret
marsha blackburn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060397136_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4f5bf5be0af78f9cb848cb01e864b796.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'un bugün akşam saatlerinde son haftalarda gerilimin yükseldiği Tayvan'a resmi bir ziyaret düzenlediğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, duyurusu yapılmayan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan ziyaretinde Blackburn'un Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geleceği belirtildi.Açıklamada, Blackburn'un ayrıca Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gu Lixiong, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve diğer yetkililerle de görüşmeler planladığı kaydedildi.Söz konusu adım, ABD'li siyasilerin adaya bu ay içinde düzenlediği üçüncü ziyaret olarak öne çıkıyor.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihleri arasında Taipei'ye yaptığı ziyaret Pekin'in sert tepkisine neden olmuş, Çin ordusu ada çevresinde geniş çaplı tatbikatlar başlatmıştı.14-15 Ağustos tarihlerinde de Demokrat Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki heyet adaya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/pekin-abd-kongresi-heyetinin-tayvan-ziyareti-cinin-egemenligi-ve-toprak-butunlugunu-ihlal-ediyor-1059945563.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060397136_126:0:1190:798_1920x0_80_0_0_45e21ee28cb2bc37cd9d013c9af65ce0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, tayvan, ziyaret, marsha blackburn
abd, tayvan, ziyaret, marsha blackburn

ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti

21:30 25.08.2022 (güncellendi: 21:31 25.08.2022)
© AFP 2022Marsha Blackburn
Marsha Blackburn - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee eyaleti senatörü Marsha Blackburn, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'un bugün akşam saatlerinde son haftalarda gerilimin yükseldiği Tayvan'a resmi bir ziyaret düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, duyurusu yapılmayan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan ziyaretinde Blackburn'un Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, Blackburn'un ayrıca Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gu Lixiong, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve diğer yetkililerle de görüşmeler planladığı kaydedildi.
Söz konusu adım, ABD'li siyasilerin adaya bu ay içinde düzenlediği üçüncü ziyaret olarak öne çıkıyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihleri arasında Taipei'ye yaptığı ziyaret Pekin'in sert tepkisine neden olmuş, Çin ordusu ada çevresinde geniş çaplı tatbikatlar başlatmıştı.
14-15 Ağustos tarihlerinde de Demokrat Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki heyet adaya gelmişti.
Çin - Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
DÜNYA
Pekin: ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyareti Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor
15 Ağustos, 14:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала